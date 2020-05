Odvážné odhady kryptooptimistů se mohou začít plnit, bitcoin a spol. vyrazily k dalšímu vrcholu. Třetí zlom v dějinách kryptoměny − kdy na začátku května proběhl takzvaný halving, v rámci kterého se počet bitcoinů vytěžených v jednom bloku snížil na polovinu − má stejně jako v minulosti bitcoinu zajistit výrazný růst jeho hodnoty. Tak jako se to stalo po prvním a druhém halvingu. A bitcoin, jehož cena v posledních týdnech oscilovala pod hladinou deset tisíc dolarů za kus, se tímto opět vrací do mainstreamu. K jeho budoucnosti se vyjadřují investorské celebrity jako Warren Buffett nebo Paul Tudor Jones. Přibývá spekulantů na jeho hodnotu. Veřejně se řeší vliv pandemie a dalšího globálního kola lití dolarů, eur či jüanů do ekonomiky na jeho budoucnost.