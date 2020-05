Ačkoliv vláda nyní rozvolňuje epidemiologická opatření, která mají zamezit šíření koronaviru, na podzim je nutné opět počítat s jejich zpřísněním. Podle Rastislava Maďara, koordinátora epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví, totiž propuknou běžná respirační onemocnění a nákazy, včetně té koronavirové, mohou "nasedat" jedna na druhou. Firmy by se tak měly připravit na stav, kdy jejich zaměstnance budou blokovat běžné rýmy či hygieniky nařízené karantény. "Když v té době propukne vlna běžných nákaz dýchacích cest a kašel i horečka postihnou velkou část populace, ať už to bude koronavirus nebo ne, spousta lidí přestane chodit do práce, děti budou odcházet z vyučování, mnoho představení a sportovních zápasů se zruší," říká.