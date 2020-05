Pojďme si zahrát hru: do jaké míry si myslíte, že vás na škále od nuly do 100 procent definuje vaše DNA? A na co všechno má vliv? Co třeba schizofrenie? Výška? Barva očí? Hmotnost? A co takhle schopnost se učit? Paměť na obličeje? Anebo doba, kterou strávíte ve škole nebo před televizí? Jak by na něco takového mohla mít vliv naše DNA, říkáte si nejspíš. Ale co když opravdu má?