Tati, ti lidi vůbec nemají nasazený roušky, prohlásila při výšlapu na hrad Točník tenhle víkend moje dcera Anička. Při pohledu na pohoršený výraz sedmileté slečny, kterým častovala hloučky odrouškovaných milovníků historie, jsem se neubránil úsměvu. Hned vzápětí mi ale v hlavě zahlodala výčitka, že jsme to doma s tím strašením koronavirem trochu přehnali a do té malé dušičky zaseli příliš obav. České potýkání s pandemií koneckonců navzdory všem vládním zmatkům nedopadlo v rovině medicínské zase tak zle. Budeme muset trochu ubrat a děti uklidnit, předsevzal jsem si.

Jenže pak jsem přijel domů a přečetl si rozhovor s epidemiologem Rastislavem Maďarem, který najdete o pár stránek dál. A došlo mi, že bude možná přece jen lepší, když budou naše děti na sebe i ostatní při dodržování "koronavirových" pravidel přísnější. "Better safe than sorry", jak se říká. Tahle nemoc s námi může zůstat ještě hodně dlouhou dobu a podceňovat ji není radno. Naopak, všechny firmy by se teď v době uvolňování restrikcí měly pečlivě připravovat na druhou vlnu koronaviru, která nás velmi pravděpodobně čeká již na podzim. Ve zmíněném rozhovoru najdete návod, co by zaměstnavatelé měli všechno udělat.

V aktuálním čísle jsme se také podívali, jak pandemie ovlivní dostupnost hypoték v Česku. Zjištění je takové hořkosladké: úvěry na bydlení sice zřejmě ještě více zlevní, získat je ale bude pro mnohé žadatele podstatně složitější. Banky jsou logicky opatrnější a pečlivě zkoumají nejen výši vašich příjmů, ale především jejich zdroje. Pro lidi zaměstnané v cestovním ruchu nebo třeba pohostinství to může znamenat pořádnou komplikaci.

Přinášíme vám také jednu novinku. V Ekonomu budete nyní čas od času nacházet recenze nově vydávaných odborných knih. Ta první pojednává o tom, že geny nás utváří mnohem více než výchova. Třeba jsme tedy Aničku nevystrašili, dost možná je jen opatrná po tátovi.

Přeji vám hezké čtení a pevné zdraví.