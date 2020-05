Na konci 18. století se v New Yorku obchodovalo jen s akciemi několika finančních domů a takzvanými Hamiltonovými bondy, dluhopisy vydanými k financování boje za nezávislost. Přesto měli newyorští obchodníci potřebu svůj byznys zformalizovat. Proto se sešli pod platanem v místech, které nyní svět zná jako Wall Street, a podepsali takzvanou Buttonwoodskou dohodu (buttonwood = platan). Na jejím základě pak během následujících více než dvou století vyrostla dnešní New York Stock Exchange. V neděli 17. května to bude 228 let, co "platanovou dohodou" byla v roce 1792 formálně ustavena dnes největší burza světa.