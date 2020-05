Ať vypráví o jakékoli své cestě, většinou se její zážitky stočí k tomu, co viděla mimo města − ve volné krajině nebo ve vodě. "Jsem milovník přírody a zvířat," říká Hana Blovská, místopředsedkyně představenstva investiční společnosti Conseq Investment Management. To ovšem neznamená, že by městské aglomerace míjela. "Na spoustě cest se jim ani nelze vyhnout, ale pak mám ráda jako protiklad zvířata. Člověk touží po tom, co nemá." V případě české manažerky je to třeba výprava za zvířaty kamkoli do Afriky. To je cesta, kterou věří, že v budoucnu uskuteční.