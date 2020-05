Podnikatelé se dočkali. Vláda spustila takzvaný kurzarbeit, v jehož rámci stát přispívá na mzdy zaměstnanců, pro které vlivem makroekonomických potíží zaměstnavatelé nemají práci. Po takové podpoře, snižující dle zkušeností z Německa míru propouštění, český firemní sektor marně volal už během finanční krize v roce 2009. V rámci nyní schváleného programu s názvem Antivirus už stát přispěl zaměstnavatelům na mzdy přes dvě miliardy korun. Celkově tak podpořil 321 tisíc zaměstnanců. Podpora ale není zadarmo. Má striktní pravidla, například že podnik, který ji přijme, nesmí porušovat zákoník práce. Kontroly, jež mají příjemce příspěvku na kurzarbeit prověřit, se nyní rozbíhají.

Stát nabídl podnikatelům dvě varianty kurzarbeitového programu. Do které z nich spadá, si musí každá firma zhodnotit sama. A v některých případech nebylo rozhodování jednoduché. Třeba galanterie nejprve zavřely z příkazu vlády. Mohly by tedy od státu čerpat příspěvek v takzvané variantě A, tedy 80 procent náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům, včetně pojistných odvodů až do výše 39 tisíc korun měsíčně na jednoho zaměstnance.

Jenže po několika dnech vláda rozhodla, že galanterie mohou opět otevřít, aby lidé měli kde nakupovat materiál na výrobu roušek. Ale práce bylo méně a byla jiná než před krizí. "Zákazníci chodili do prodejny po jednom. Stačila tam jedna prodavačka, ostatní byly doma," popisuje majitelka galanterie Marcela Vrobelová.

Tím se galanterie zařadila do kategorie B programu Antivirus. V rámci té mohou firmy při výpadku pracovníků, surovin či snížení poptávky žádat od státu příspěvek ve výši 60 procent superhrubé mzdy do limitu 29 tisíc korun měsíčně na jednoho pracovníka.