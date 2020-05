O Česku se často mluví jako o montovně, která jen ztěžka dokáže vyvážet vlastní původní technologie a nebýt pouze jednou malou součástí subdodavatelského řetězce. I přes skepsi se ale tato situace v některých oborech začala měnit. Viditelné je to v IT.

Česko sice začínalo jako levný dodavatel velice schopných programátorů, ale postupný přísun peněz, prodej start-upů, kontaktů a vědomostí začal nést ovoce. Na scéně s technologiemi pracujícími s rozsáhlými počítačovými sítěmi se tak v poslední době objevily české projekty s velkým potenciálem. Jeden z nich podepsal globální obchod s výrobcem letadel Airbus, druhý získal investici od jedné z největších společností planety − Microsoftu.

Miliarda do projektu s kořeny v Písku

Roztahané město Orlando na Floridě je jedno velké turistické mraveniště. Návštěvníci sem míří za Disney Worldem, golfovými hřišti, resorty, mořským světem, přírodními parky, basketbalovým týmem nebo Kennedyho vesmírným centrem. Tato fabrika na zábavu je byznysově podpořena rozsáhlým výstavištěm, takže když sem maminka nebo tatínek míří za prací, často s sebou vezmou i rodinu a pobyt v dusném a vlhkém počasí si prodlouží nad rámec povinností.

Téměř 30 tisíc takových rodičů ještě před stop stavem v létání zamířilo na konferenci amerického IT gigantu Microsoft, který na Floridě představoval stovky novinek. V jedné z vysoce klimatizovaných hal orlandského výstaviště se tísnil i menší stánek se skromným nápisem Volterra. Patřil k jednomu z relativního mála slibných start-upů z poslední várky, do kterých Microsoft investoval rizikový kapitál a získal v nich podíl. Vložená částka byla na první investiční kolo nebývale vysoká − konkrétně 50 milionů dolarů, tedy více než 1,2 miliardy korun. Microsoft nepřispěl sám, přidal se i jihokorejský Samsung nebo Khosla Ventures, jeden z nejslavnějších a nejvlivnějších fondů v Silicon Valley.

Jakub Pavlík už má za sebou jeden prodej start-upu, za který investor zaplatil kolem miliardy korun.

Na stánku Volterry se na všechny usmíval startupový veterán a výkonný ředitel firmy Ankur Singla, kterému se v minulosti podařilo prodat firmu Contrail Systems za 176 milionů dolarů. Z Prahy ale situaci na výstavišti sledoval ještě Jakub Pavlík, který svému kolegovi pomáhá Volterru budovat. Oba IT odborníci se znali už ze svých dřívějších aktivit a dohodli se, že v rámci nového projektu se Pavlík postará o technickou část zformovanou v našem hlavním městě.

Také Pavlík má stejně jako Singla zkušenosti z úspěšného prodeje start-upu. Společně s Adamem Skotnickým v Technologickém centru Písek založil projekt TCP Cloud, který se následně přesunul do Prahy a vyvinul vlastní distribuci cloudové technologie zvané OpenStack. Podobně jako v případě Linuxu jde o otevřený software, který pro zákazníky může být složité poskládat a udržovat. Zde nastupují firmy jako TCP Cloud, které vše drží v chodu. Český start-up v OpenStacku patřil mezi světové pionýry. I proto firmu v roce 2016 zhruba za miliardu korun koupil americký Mirantis, který je dodavatelem technologií pro velké operátory. Z pražského TCP Cloudu se stalo vývojové centrum Mirantisu a Pavlík se pod novým majitelem dostal do nejvyššího vedení. Zkušenosti měl například s praxí pro AT&T nebo DirecTV.

"V tu chvíli už v podstatě přestaneš dělat technologii a řešíš všechno možné. Každý den jsem do půlnoci telefonoval, ráno jsem řešil e-maily, letěl jsem tamhle a zase jinam. Jenom jsem létal, řešil věci a nebavilo mě to. Takže jsem si řekl, že chci jít zpátky k technologii," popisuje Pavlík pro týdeník Ekonom, proč nakonec v Mirantisu skončil a se Singlou se pustil do budování Volterry.

Volterra je, podobně jako svého času TCP Cloud, na začátku jednoho rostoucího trendu v IT. K počítačovým sítím a internetu se připojuje čím dál více zařízení, přičemž nejde pouze o chytré telefony a osobní počítače. Patří sem všemožné stroje a senzory v energetice nebo průmyslu. Nástup pravděpodobně ještě více zesílí s příchodem 5G sítí a výsledkem budou velmi distribuované sítě, v rámci nichž aplikace nepoběží z jednoho místa, ale "všude a nikde". Jejich komplexitu bude třeba spravovat, vytěžovat a zabezpečovat a právě sem Volterra míří. Umožňuje provoz aplikací v takto složitých globálních sítích a také síťovou komunikaci mezi cloudy, tedy obrovskými datovými centry.

Český software v Airbusu

S celosvětovými rozsáhlými sítěmi má zkušenosti také Pavel Bykov, který si mimo jiné prošel americkým operátorem Verizon. Po náročných projektech, kdy se podle svých slov třeba měsíc nevyspal, s kolegy rozjel start-up IP Fabric. Ze začátku do něj vložil rodinné úspory a z garáže vytvořil malé datacentrum, dnes ale využívá první menší investici od operátora O2 a větší ve výši 1,3 milionu eur od fondu Credo Ventures, který úspěšně zafinancoval a prodal české start-upy do rukou obrů Oracle (Apiary) a Cisco (Cognitive Security). Další rozsáhlejší kolo financování se zahraničními partnery je v řešení.

Český start-up IP Fabric stvořil software využívající vlastní matematické modely, pomocí kterého mohou velké organizace monitorovat své sítě.

Malý start-up sídlící v kancelářích poblíž náměstí Míru v Praze stvořil software využívající vlastní matematické modely, pomocí kterého mohou velké organizace monitorovat, jak vypadají jejich sítě. IP Fabric přímo konkuruje podobným nástrojům od molochů typu IBM, SolarWinds nebo Cisco, stojí však zlomek a jde v podstatě okamžitě nasadit z jednoho flash disku. V rozsáhlých počítačových sítích každá chyba či neefektivita stojí obrovské peníze, a detailní monitoring dění je tak pro manažery cenný produkt.

IP Fabric díky tomu nedávno uzavřel kontrakt s výrobcem letadel Airbus, který pomocí českého softwaru bude monitorovat svoji celosvětovou síť. "Airbus je pro nás první opravdu velká vlaštovka," říká Bykov pro týdeník Ekonom. Detaily obchodu nejsou kvůli smlouvám veřejné. Bykov každopádně naznačuje, že největší sítě, se kterými IP Fabric operuje, mají přes 50 tisíc síťových prvků (routery, switche a podobně), přičemž roční licence na jeden takový prvek stojí 50 dolarů.

Český start-up se aktuálně snaží podobně zakořenit zejména v průmyslově vyspělé Evropě, jedná například s BMW. Mezi zákazníky už má i Raiffeisenbank, Société Générale, Letiště Praha, Zentivu, Škodu Transportation, Markízu, VIG nebo Generali.

Trh, na kterém se IP Fabric pohybuje, je v současné době poměrně žhavý a do hry mohou ještě vstoupit velké podniky se silnou prodejní sítí. VMware, který formálně spadá pod Dell díky odkupu majoritního vlastníka VMware v podobě EMC za 67 mi­liard dolarů, například nedávno získal asi za 200 milionů dolarů start-up Veriflow. Ten jde s nabídkou přímo pro IP Fabric. Další konkurent Forward Networks zase stihl nabrat investici přes 62 milionů dolarů.

"Děláme pro velké korporace, kde je dlouhý prodejní cyklus. Jeden obchodní případ řešíme třeba 13 měsíců a výjimkou nejsou ani dvouleté projekty. To je nápor na cash flow a představuje to asi naši největší výzvu," zakončuje Bykov.