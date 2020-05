Česko se pomalu vrací k běžnému fungování a začíná sčítání škod, které mu koronavirová krize způsobila. Česká národní banka pro letošní rok počítá s poklesem hrubého domácího produktu o osm procent. To je největší propad, jaký kdy hospodářství zažilo. Předčí i recesi způsobenou světovou finanční krizí. V důsledku té tuzemský HDP v roce 2009 klesl "jen" o 4,1 procenta. Vyvstává tak otázka, jak bude vypadat česká ekonomika budoucnosti a co pro ni bude dosud nevídaný propad znamenat. A zda si vůbec vláda může dovolit rozdávat stovky miliard korun, aby si do budoucna "koupila" rychlejší hospodářské oživení.