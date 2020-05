Kdo dřív chodí, ten dřív mele. A kdo dřív jezdí, ten dřív zaparkuje. Šestapadesát dnů se tímhle jednoduchým a spravedlivým pravidlem muselo kvůli nouzovému stavu při koronakrizi řídit pouliční parkování v Praze − a vůbec to nebylo špatné. Naopak. Zrušení systému placených parkovacích zón a modrých čar od půlky března do uplynulého pondělka přišla spousta řidičů i motorizovaných rezidentů na chuť. Mnozí shodně popisují zvláštní úkaz: když večer dorazili autem do "své" ulice v metropoli, našlo se tam nebo v blízkém okolí vždycky nějaké to volné místečko − zatímco v éře modrých čar bývalo beznadějně plno.