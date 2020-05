Jen málo vládních kabinetů na světě slíbilo, že toho udělá pro podporu domácí ekonomiky více než ten český. Nahlíženo optikou prohlášení premiéra Andreje Babiše a jeho ministrů patří naše vláda v boji s koronavirem k nejlepším na světě. Bohužel tu je jeden "drobný" problém. Slíbená vládní pomoc podnikatelům a firmám postiženým pandemií zůstává zatím spíše na papíře.

Z avizovaných 216 miliard korun přímé podpory zatím doputovalo do ekonomiky pouhých 18 miliard. Jak říká hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská, stát neumí podnikatelům pomoci rychle, jednoduše a efektivně a naopak jim zbytečně hází klacky pod nohy.

Ekonomové přitom již od začátku pandemie zdůrazňují, že pro oživení ekonomiky je klíčové, aby pomoc byla pro firmy rychle a snadno dosažitelná. Bohužel je vláda nevyslyšela. Je to o to smutnější, že před pandemií byla česká ekonomika v dobré kondici, a kabinet by si tak mohl dovolit utrácet mnohem víc. Neudělal to, a tak bude koronakrize bolet Česko daleko víc, než by bylo nutné. Opět se ukazuje, že se u nás sice rodí podobně chytří a schopní lidé jako v bohatších zemích, v kvalitě vládnutí ale patříme spíše do zaostalejší části světa.

Abychom ale nebyli jen pesimističtí, přinášíme vám i příběhy dvou úspěšných start-upů s českou stopou. Jeden získal miliardu dolarů od Microsoftu, druhý dodává software pro Airbus.

Velké krize mnohdy fungují jako urychlovače ekonomických a společenských změn. Ani ta současná nebude výjimkou. Jedním z jejích výsledků může být například rychlejší robotizace práce. V tomto Ekonomu vám přinášíme pohled do logistických skladů, kde jsou lidské ruce v čím dál větší míře nahrazovány těmi robotickými. Do šesti let by prý měla logistické roboty vy­užívat více než čtvrtina skladů po celém světě, přičemž by se na tomto trhu mělo protočit několik desítek miliard dolarů. A nás může těšit, že na vývoji robotů se podílí i české firmy.

Přeji vám hezké čtení a pevné zdraví.