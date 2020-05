Hluboké životní i společenské krize mívají jednu úžasnou schopnost. Velmi zřetelně se během nich projevují charaktery lidí. Jestli mě něco v současné krizi těší, pak jsou to příběhy jednotlivců a celých firem, kteří se navzdory všem vlastním potížím snaží nezištně pomáhat ostatním. Jedním z takových frajerů je i Jindřich Melichar, zakladatel známé značky outdoorového oblečení Bushman.

Ačkoli firmě ze dne na den zmizely tři čtvrtiny příjmů a v podstatě bojuje o svou další existenci, Melichar neváhal a dovezl do Česka desítky tisíc respirátorů a roušek z Číny za miliony korun. Všechno rozdal nebo prodal za náklady bez nároku na jedinou korunu zisku. Jak říká, hanba by ho prý fackovala, kdyby měl na téhle krizi vydělávat.

Jestli je něco, co mě na současné krizi naopak každý den rozčiluje, pak je to neschopnost či neochota státu pomoci všem malým a středním firmám a podnikatelům. Všem těm Melicharům, kteří tvrdě doplácejí na vládní omezení a ze slibované pomoci mnohdy neviděli ani korunu. Jestli je necháme padnout, zaděláme si na průšvih, který může mít na ekonomiku a celou společnost násobně větší dopady než samotný koronavirus.

Výše řečené samozřejmě neznamená, že bych snad podceňoval, jak mocně koronavirus proměňuje svět, v němž žijeme. Mění ho zásadně a v mnoha ohledech zřejmě i trvale. Stačí se podívat na to, jak se během krátké doby proměnilo fungování firem i jejich zaměstnanců. Práce a podnikání už nikdy nebudou stejné jako dřív.

V aktuálním Ekonomu si můžete přečíst i příběh brněnského start-upu Zaslat.cz, který bude pomáhat doručovat balíky do afrických domácností. Vysvětlíme vám, co to vlastně je a jak funguje chytrá karanténa, která má být efektivní zbraní proti koronaviru a zároveň cestou, jak se co nejrychleji vrátit k normálnímu životu. A zavedeme vás také do obchodů budoucnosti, kde se nemusíte zdržo­vat čekáním u pokladen. Prostě si vezmete zboží a odejdete. Cena za nákup se vám odečte z účtu sama. Snad se o téhle novince moje žena nedozví.

Přeji vám hezké čtení a pevné zdraví.