1) Čína prý tajila epidemii a hromadila zásoby

Čína v lednu potlačovala informace o závažnosti epidemie způsobené novým koronavirem a o jeho nakažlivosti, aby si mohla vytvořit zásoby zdravotnického materiálu potřebné pro boj s nákazou.

Podle agentury AP přišlo s takovým obviněním americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) v dosud nezveřejněné zprávě vypracované minulý týden. Čína údajně na začátku roku dramaticky posílila dovoz obličejových roušek a také dalších ochranných pomůcek.

Ve čtyřstránkovém dokumentu se píše, že čínští činitelé "záměrně utajovali závažnost" zdravotnické hrozby před mezinárodním společenstvím. Peking prý zároveň navýšil dovoz a omezil vývoz zdravotnického materiálu, přičemž "popíral jakékoli restrikce exportu a zamlžoval obchodní data a odkládal jejich dodání".

"Čína podle zprávy v lednu zvýšila import chirurgických roušek o 278 procent, chirurgických plášťů o 72 procent a chirurgických rukavic o 32 procent," uvádí web Politico, který se k obsahu analýzy DHS rovněž dostal. "Ve stejné době (Čína) srazila globální export řady lékařských výrobků: chirurgických rukavic o 48 procent, plicních ventilátorů o 45 procent, intubačních sad o 56 procent, teploměrů o 53 procent a bavlněných tamponů o 58 procent," pokračuje článek.

Podle DHS tyto výkyvy s 95procentní pravděpodobností nejsou v mezích běžné obchodní praxe, přičemž závěr je takový, že Peking zatajoval důležité informace, aby mohl v zahraničí nakupovat klíčové výrobky.

O propuknutí nákazy Peking informoval Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) 31. prosince 2019. Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) o situaci zpravil 3. ledna 2020 a o pět dní později čínské úřady veřejně za původce nákazy označily nový typ koronaviru.

2) Vláda chce zrušit daň z nabytí nemovitosti

Foto: Matej Slávik

Vláda schválila návrh na zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti. Daňové odpočty zůstanou zachovány i u nových hypoték, ale jen do konce roku 2021. Na tiskové konferenci o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová.

"Pro nemovitosti nabyté v období od prosince 2019 do prosince 2021 tak platí, že kupující nebude hradit daň z nabytí a současně mu bude umožněno uplatňovat odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně," uvedlo ministerstvo financí.

Zrušení daně bude znamenat snížení příjmů rozpočtu zhruba o 13,8 miliardy korun ročně. V letošním roce by to pak mělo být 10,6 miliardy korun. Zrušení uplatňování odpočtů zaplacených úroků z úvěrů na bydlení bude znamenat pro veřejné rozpočty dodatečných pět miliard korun navíc.

Novela by měla mít podle ministryně zpětnou účinnost. To znamená, že lidé, kteří měli lhůtu pro podání přiznání do 31. března, následně ministerstvem kvůli pandemii odloženou do konce srpna, již daň platit nebudou. Pokud ji někdo již zaplatil, budou mu peníze vráceny. Týká se to tak lidí, kteří dokončili svůj vklad na katastr během prosince 2019 nebo později.

3) Rolls-Royce bude ve velkém propouštět

Foto: Reuters

Britský výrobce leteckých motorů Rolls-Royce Holdings připravuje zrušení až 8000 pracovních míst, což odpovídá zhruba 15 procentům jeho pracovní síly. Reaguje tak na pokles poptávky po letadlech, který je důsledkem koronavirové krize. Informoval o tom list Financial Times s odvoláním na zdroje z podniku.

Šéf společnosti Rolls-Royce Holdings Warren East minulý měsíc uvedl, že firma bude usilovat o snižování výdajů, a to včetně mzdových nákladů. Podle zdrojů listu Financial Times jsou jednání britské společnosti s odbory o snižování počtu zaměstnanců teprve na svém začátku a oficiální oznámení konečného rozsahu propouštění se neočekává před koncem měsíce května.

4) Goldman Sachs: Ropa podraží o 100 procent

Foto: Reuters

Americká investiční banka Goldman Sachs na příští rok počítá s výrazným růstem cen ropy, který se podle ní dostaví v reakci na výrazné omezování její produkce. Pro růst cen hovoří podle banky i postupný růst poptávky po ropě, související s obnovením ekonomické aktivity.

Ropa Brent, která je určující pro stanovování cen suroviny v celém světě, se podle Goldman Sachs dostane v průměru na 55,63 dolaru za barel. V případě americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) analytici odhadují průměrnou cenu na 51,38 dolaru za barel. Brent se přitom tento týden prodával zhruba za 26 dolarů za barel. Barel WTI pak stál kolem 18,50 dolaru.

5 ) Rekordní ztráta "věštce z Omahy"

Foto: ČTK/AP

Investiční společnost Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta vykázala za letošní první čtvrtletí rekordní čistou ztrátu 49,75 miliardy dolarů (1,2 bilionu korun) po zisku 21,66 miliardy dolarů před rokem. Prudký propad akciových trhů v důsledku koronavirové krize výrazně snížil hodnotu jejího investičního portfolia. Buffett oznámil, že jeho firma v dubnu prodala i za cenu vysokých ztrát všechny podíly ve čtyřech největších amerických aerolinkách. Na konci loňského roku Berkshire vlastnil přibližně deset procent v aerolinkách Delta Air Lines, American Airlines, Southwest Airlines a United Airlines.

Skupina Berkshire Hathaway ovládá více než 90 dceřiných společností, které podnikají v různých odvětvích. Vlastní rovněž významné podíly v řadě známých firem, například ve výrobci nealkoholických nápojů Coca-Cola. Díky svým úspěšným investicím si Buffett vysloužil přezdívku věštec z Omahy.