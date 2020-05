Seattle je město na severozápadě Spojených států, které mezi rozsáhlými lesy a jezery může působit trochu zapadlým dojmem. Ve skutečnosti se ale vedle Silicon Valley jedná o jedno ze světových epicenter technologií. Sídla zde vedle amerického T-Mobilu, Boeingu, Starbucksu, výrobce superpočítačů Cray či řady start-upů mají zejména Microsoft a Amazon. Právě šéf obchodního gigantu Jeff Bezos zde v roce 2015 začal zkoušet první verzi něčeho, co by šlo nazvat obchodem budoucnosti. Jde o koncept Amazon Go, tedy kamennou prodejnu, kde téměř nenarazíte na personál.