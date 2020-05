Půl roku žil v Číně, kde studoval a jako model a moderátor si přivydělával na cestování. Vít Řezníček, brand and marketing manager pražských coworkingových center HubHub tvrdí, že jej v zemi překvapilo naprosto všechno. "Čína a vše, co jsem tam viděl, by vydalo na knihu. Je to od základu jiný svět," říká.