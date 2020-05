Největší nebo také nejlepší obchod v dějinách. Tak − poněkud sebestředně − Američané označují téměř čtyři století starý čin Petera Minuita, tehdejšího guvernéra nizozemské kolonie Nové Holandsko. Ten totiž za tretky v hodnotě šedesáti guldenů koupil od indiánského kmene Lenapů území o rozloze zhruba 60 kilometrů čtverečních. Zakoupený pozemek je dneska známý jako Manhattan a kolem něj vyrostla megalopole, která je při veškeré úctě k Londýnu či Pekingu asi stále nejblíž neoficiálnímu titulu "hlavní město zeměkoule". Velké jablko. Město, které nikdy nespí. Město snů. Gotham. Nebo díky Wall Street jedno z ekonomických srdcí planety. Prostě New York. Ve středu to bylo 394 let, co 6. května 1626 Peter Minuit uzavřel s indiány dohodu o koupi půdy, kde New York vyrostl. Alespoň tak si to v současnosti historici myslí.