1) Stát chce v Česku více elektromobilů

Stát chce do roku 2030 navýšit počet elektromobilů na stovky tisíc kusů, v případě pozitivního vývoje až na půl milionu. Právě elektromobilita by se měla stát hlavním tahounem ekologizace tuzemské dopravy. Vyplývá to z návrhu Národního akčního plánu čisté mobility. Podle dat Svazu dovozců automobilů je v Česku zhruba 8,1 milionu vozidel všech kategorií. Elektromobilů je nyní registrováno přes 3000 kusů, dalších téměř 200 tisíc aut má pak plynový nebo hybridní pohon.

Cílem akčního plánu je postupné zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Doprava v ČR patří k největším zdrojům emisí skleníkových plynů. Podle plánu by se tak v následujících letech měl zvyšovat počet automobilů s ekologickým pohonem na úkor vozidel se spalovacím motorem.

Hlavním tahounem ekologizace dopravy by se měly stát elektromobily. Pro jejich počet státní orgány určily dvě cílové hranice, nižší počítá s 220 tisíci vozy, horní pak až s půl milionem. K dosažení by měly pomoci programy, které by podporovaly výrobu i užívání těchto vozidel. Klíčovou částí je zejména rozšíření počtu dobíjecích stanic. Těch je nyní v zemi přes 400, za deset let by jich podle plánu mělo být až ke 30 tisícům.

Plán se věnuje i podpoře dalších alternativních paliv, zejména plynu. Aut na tento pohon je nyní v Česku výrazně více než elektromobilů. Například počet vozů na zemní plyn by do roku 2030 mohl ze současných 20 tisíc vzrůst na více než 50 tisíc, nižší desetitisíce aut by pak mohly přibýt i u dalších alternativních pohonů.

Vedle podpory nákupu vozidel a související infrastruktury bude podle plánu nutné řešit například parkování vozidel v podzemních garážích nebo splnění požadavku dosažení 14procentního podílu obnovitelných zdrojů energie v dopravě.

2) Počet dostupných bytů v Praze vzrostl

Foto: Shutterstock

Počet dostupných bytů pro dlouhodobé nájemní bydlení v Praze na konci prvního čtvrtletí meziročně vzrostl o 71,8 procenta na více než 12 tisíc. To je nejvíce za poslední čtyři roky. Mezikvartálně se počet dostupných bytů zvýšil dokonce o 86,1 procenta. Průměrná cena nájemného bez poplatků pak meziročně klesla o 0,9 procenta na 22 tisíc korun měsíčně. Vyplývá to z údajů developerské společnosti Trigema.

"Dramatický nárůst nabídky bytů určených v Praze k dlouhodobému pronájmu naznačuje, že se část z nemovitostí, jež byly původně využívány ke krátkodobému nájmu, mohla přesunout do tohoto segmentu. Pravděpodobně i proto, že se množství těchto bytů tak navýšilo, došlo k poklesu jejich průměrné ceny," uvedl předseda představenstva Trigemy Marcel Soural.

V meziročním srovnání nejvíce vzrostl počet dostupných nájemních bytů v Praze 1, a to o 112,2 procenta. Následují Praha 5 (o 99,8 procenta) a Praha 2 (o 82 procent).

Průměrný měsíční nájem vyšel podle ceny za metr čtvereční nejdráže v Praze 2 (388 korun), druhá nejdražší byla pro nájemníky Praha 1 (381 korun) a na třetím místě Praha 3 (354 korun).

3) Němečtí podnikatelé v depresi

Foto: Reuters

Podnikatelská nálada v Německu se v dubnu kvůli koronavirové krizi propadla nejvýrazněji za dobu sledování. Její index klesl na dosavadní minimum 74,3 z březnových 85,9 bodu, uvedl institut Ifo.

"Nálada v německých firmách je katastrofální," řekl šéf Ifo Clemens Fuest. Ifo se domnívá, že oživení ekonomiky po koronaviru se nebude podobat písmenu V − tedy že by po prudkém propadu následoval prudký růst. Známky oživení očekává nejdříve v polovině roku. "Jakkoli jsou dnešní čísla Ifo děsivá, větší problém pro jakékoli předpovědi růstu představuje fakt, že uvolňování omezujících opatření potrvá poněkud déle a bude postupnější, než se očekávalo," domnívá se ekonom společnosti ING Carsten Brzeski.

4) Rekordní deficit rozpočtu USA

Foto: Reuters

Recese způsobená epidemií nemoci covid-19 a prudký nárůst vládních výdajů za testování, zdravotní péči a pomoc pro firmy a domácnosti mohou zvýšit deficit státního rozpočtu Spojených států v letošním fiskálním roce téměř čtyřnásobně na re­kordních 3,7 bilionu USD (93 bilionů korun). Uvedl to ve své zprávě Rozpočtový úřad Kongresu (CBO).

Letošní deficit tak bude více než dvojnásobný ve srovnání s předchozím rekordem z prvního roku vlády bývalého prezidenta Baracka Obamy.

CBO rovněž odhadl, že ekonomika v tomto čtvrtletí klesne v celoročním přepočtu o 40 procent. Míra nezaměstnanosti pak stoupne na 14 procent.

5) Tržby vinařů v Evropě spadnou o polovinu

Foto: Shutterstock

Uzavření barů a restaurací s cílem zabránit šíření nového koronaviru snížilo celosvětově prodej vína a tržby evropských vinařů mohou klesnout o polovinu. Uvedla to ve svém odhadu Mezinárodní organizace pro vinnou révu a víno (OIV).

Evropští producenti, zvláště ve Francii, Itálii a Španělsku, již požádali o naléhavou pomoc. Francouzské vinaře navíc zasáhla cla 25 procent uvalená Spojenými státy v reakci na dotace pro výrobce letadel Airbus. V Evropě uzavření tohoto důležitého distribučního kanálu může přinést snížení objemu o 35 procent a snížení tržeb téměř o 50 procent," řekl generální ředitel OIV Pau Roca.

Nejvíce zasažené budou země ve Středomoří, protože silně spoléhají na prodej v barech a restauracích a cestovní ruch zůstane omezený i poté, co budou zrušena opatření omezující pohyb.

Celosvětově hodnota vývozu vína loni podle OIV dosáhla rekordních 31,8 miliardy eur (861,5 miliardy korun).