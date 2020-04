Podle Ernesta Hemingwaye představuje baseball nejrychlejší šachy na světě − člověk tu může hrát nespočet herních variant, musí však umět odpalovat, házet, chytat i běhat. Aspoň tak amerického spisovatele cituje podnikatel Kamil Vedral. "Stačí vynikat v jedné z těchto dovedností, pokud chcete baseball hrát. Pokud se ale chcete dostat na vrcholovou úroveň, musíte ovládat alespoň tři z nich," míní distributor obuvi Vivobarefoot pro Česko a Slovensko, který je zároveň vášnivým baseballistou.

Se svým týmem Old Boys trénuje a hraje na hřišti v pražské Krči. "Moje pozice je ve vnějším poli − to znamená, že jsem hráč, za kterým už nikdo další nestojí," vysvětluje. Jeho úkolem je tak odpálený míček doběhnout, chytit a ideálně co nejrychleji hodit dál. "V našem věku už to je spíš o tom míč zastavit a pokusit se ho hodit, aniž bychom si navzájem ublížili," říká s nadsázkou.

K baseballu Kamila Vedrala přivedl kamarád, jehož otec pracoval na Kubě. "Tam je baseball nejpopulárnějším sportem vůbec. Naučil nás pravidla a já sportu propadl," vypráví Kamil Vedral, který má ke sportu odjakživa kladný vztah a vystudoval také Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Protože kolektivní amatérské sporty momentálně provozovat nelze, trénuje individuálně s kettlebellem a pravidelně cvičí on-line s trenérem. "Ten mi přes monitor říká, jak moc dělám všechno špatně. Občas je to vtipné, protože zatímco já cvičím, proběhne před webkamerou některý z našich psů nebo mi na hlavu skočí jedno z dětí." Na letošní rok plánuje začít také více běhat a jezdit do práce na kole.

Podnikatel Kamil Vedral Foto: Lukáš Bíba

Pasivně jako divák baseball příliš neprovozuje, v rámci zaoceánského pobytu však navštívil zápas Major League Baseball, nejvyšší a plně profesionální baseballové ligy v Severní Americe. "Baseball je v USA národním sportem, bral jsem jako povinnost jít se na takový zápas aspoň jednou v životě podívat. Spousta mých spoluhráčů hltá každé utkání i v televizi, což mě nikdy moc nezajímalo," pokračuje s tím, že baseballový zápas zabere okolo tří hodin. A takový časový úsek Kamil Vedral tráví raději jinak než sledováním televize.

Ze sportovní kariéry si do profesního života odnáší především sebedisciplínu, díky níž prý práci nešidí a dotahuje do konce. "Také nerad prohrávám a jsem orientován na výsledek. Baseball je sport plný statistik a ty se snažíme využívat i v práci, kde mi dělá radost hlavně statistika prodejů," říká spokojeně s ohledem na úspěšný byznys s barefootovou obuví.

Vztah k chůzi naboso si Kamil Vedral vybudoval během dvouletého studia v Austrálii, kde bydlel přímo na pobřeží. A právě po pláži začal chodit bez bot. "Rychle mě přestala bolet záda, a tak jsem začal naboso i běhat a po čase mi zesílila i chodidla." Jako alternativu k bosé chůzi objevil právě barefootovou obuv a tu se po návratu rozhodl představit i v Česku.