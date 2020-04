Krátce po druhé světové válce začalo být všem vojenským i politickým stratégům jasné, že s právě nadcházejícím úsvitem jaderných zbraní se značně mění pravidla hry na světovém mocenském kolbišti. Klasická situace z teorie her: devastující síla jaderného arzenálu dává zcela jasnou výhodu té straně, která udeří jako první. Americká vláda a armáda se začínají velmi obávat, že toto je pro Sovětský svaz tak silné lákadlo a příležitost, že neodolá a provede na USA jaderný útok jako první. Jak tomu mohou USA zabránit? No přece jedině tak, že na Sovětský svaz zaútočí ještě dříve. Ale to Sovětský svaz dozajista ví, a proto se pokusí zaútočit na USA ještě dříve. Jenomže USA vědí, že Sovětský svaz ví, a proto… Riziko preemptivního jaderného úderu tedy neúnosně stoupá.