Kdybyste si v polovině roku 2015 koupili v Praze nový byt, udělali byste dost možná nejlepší investici svého života. Podle studie Deloittu z loňského podzimu podražily pražské novostavby za pouhé čtyři roky o 90 procent. Kdy­byste onen byt pronajímali, spadl by vám každý rok do kapsy navíc i výnos kolem pěti procent. A často i o dost vyšší. Investice do pražského bytu tak svou výnosností překonala dokonce i americký akciový trh a ten přitom v posledních letech lámal jeden historický rekord za druhým. Jen pro srovnání, americký akciový index S&P 500 ve stejné době posílil o nějakých 40 procent.

Jak to tak vypadá, tahle jízda právě skončila. Nemovitostní trh nejen v Praze a nejen v Česku během pár týdnů zcela ochromila pandemie koronaviru. Prodeje nových bytů zažívají dokonce větší propad než během finanční krize, v porovnání s loňským rokem se jich udalo skoro o polovinu méně.

Jak moc to zahýbá s jejich cenou, ukážou teprve následující měsíce. Záležet bude především na tom, jak hluboká bude ekonomická krize, která po krizi "koronavirové" bezpochyby přijde. Developeři samozřejmě tvrdí, že žádný pád cen nepřijde, jenže byty zlevňují v každé ekonomické recesi. Proč by tomu mělo být nyní jinak?

Koronavirus ochromil nejen trh nemovitostní, ale také ten automobilový. Devět z deseti českých firem v autoprůmyslu bylo pandemií nějak postiženo a jedna třetina musela dokonce v uplynulých týdnech dočasně zastavit výrobu. Pro bližší představu to znamená, že se v Česku v březnu a dubnu vyrobilo o 170 tisíc aut méně, než bylo v plánu.

O tom, jak znovu nastartovat motor české ekonomiky, kterým výroba aut bezpochyby je, jsme si povídali se Zdeňkem Petzlem, výkonným ředitelem Sdružení automobilového průmyslu. Jak tvrdí, k novému rozjezdu autoprůmyslu bude zapotřebí impulzu ze strany českého státu. Pomohlo by například šrotovné, které se v Německu osvědčilo během poslední finanční krize.

Přeji vám hezké čtení a pevné zdraví.