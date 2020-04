Londýnský lékař vyfotil příšeru. Tímto titulkem uvedl Daily Mail jednu z největších senzací Británie minulého století. Ve skotském jezeře Loch Ness, jak tvrdí více než tisíc let stará legenda, žije příšera. Podle dnes již všeobecně známého zpodobnění mělo jít o stvůru s dlouhým krkem a malou hlavou, schopnou plavat a potápět se hluboko do místních vod. Fenomén nejznámějšího Skota − obyvatelka Lochnesského jezera v anketách porazila i místní legendu Williama Wallace − mohl odstartovat. V úterý 21. dubna to bylo 86 let, co byla v roce 1934 zveřejněna první "průkazná" fotografie Nessie − příšery z jezera Loch Ness. Fotografie, která následně přitáhla k zapadlému koutu Skotské vysočiny davy turistů a nastartovala mnohamilionový byznys.