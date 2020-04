Není elektromobil jako elektromobil. Jestli o nějakém uvažujete, je potřeba se nejdřív zamyslet nad tím, jak ho budete používat a co by měl "umět". Požadujete od elektrického auta především co nejdelší dojezd, výkony, kterými překoná mnohé vozy s běžnými spalovacími motory, prostornost na úrovni rodinných aut a třeba i špičkovou konektivitu? V tom případě bude odpovědí pravděpodobně jedině Tesla. Samozřejmě s odpovídající cenovkou.