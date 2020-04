Deset let žije Adam Konrád i s rodinou v USA. V dallaském týmu Bethesda Game Studios, zabývajícím se vývojem a vydáváním počítačových her a videoher, působí jako seniorní programátor. Svoji cestu do Ameriky a především to, že se podílí na vývoji trháků pro miliony hráčů světa, považuje 35letý Čech za splnění životního snu. A ten americký sen? "Mám hezké auto a dobrou práci, žijeme si spokojeně. V americké ústavě je napsáno, že Američané mají jít za štěstím, já jsem šťastný v tom, co dělám," říká.