Viry jsou obdařené neuvěřitelnými schopnostmi. Jako by nestačilo, že přibrzdily světovou ekonomiku, vyčistily ovzduší od polétavých částic a vrátily cestování do časů železné opony, ještě ke všemu se jim podařilo z národa expertů na fotbal, hokej a uprchlickou krizi přes noc udělat národ epidemiologů. Obzvlášť zajímavá je podkategorie vyznávající víru, že rejdy zlomyslného patogenu lze odhalit pomocí čísel. Což by bylo zábavné na úrovni lidové tvořivosti (kdo si hraje, nezlobí, dokonce ani když je dlouhodobě zavřený mezi čtyřmi stěnami) − jenže virologicko-numerologické kabale propadli i mnozí odborníci, kteří lid zásobují výpočty a grafy, s jistotou kartářky odhalující, co nás čeká a nemine.