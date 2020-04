Čeští zemědělci a potravináři zatím dopady koronavirové epidemie pociťují jen omezeně. To se ale může brzy změnit, pokud se nepodaří zajistit dostatek lidí na sklizeň plodin, které budou postupně dozrávat od května do října. Ministr zemědělství Miroslav Toman proto plánuje za dodržení všech hygienických předpisů dovézt kolem dvaceti tisíc pracovníků z Ukrajiny, Bulharska a Rumunska, aby se sklizní na českých polích a zahradách pomohli. Ministr Toman také tvrdí, že pomoc zemědělcům ve formě investičních dotací, kterou minulý měsíc schválila vláda, by měla vést hlavně ke zvýšení potravinové soběstačnosti Česka.

Jaké jsou dosud dopady pandemie koronaviru na české zemědělství?

Pandemie se v zemědělství samozřejmě projevuje. V současnosti konzumujeme loňskou sklizeň a musíme se nyní zaměřit na přípravy sklizně letošní, takže dopady bezpochyby budou, jen se časově posunou. Obávám se velké volatility cen některých komodit, u nichž nikdo neví, co bude.

Jaké jsou tedy největší potíže, kterým zemědělci čelí?