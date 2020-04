1) Nezaměstnanost se až zdvojnásobí

Nezaměstnanost v Evropě by se v příštích měsících mohla kvůli koronavirové krizi téměř zdvojnásobit. V ohrožení by se kvůli škrtům, snižování mezd a pracovních hodin mohlo ocitnout 59 milionů pracovních míst. Odhadují to analytici poradenské společnosti McKinsey.

McKinsey se domnívá, že by míra nezaměstnanosti ve 27 zemích unie letos mohla vystoupat na 7,6 procenta, což bylo dosavadní minimum. Na úroveň před krizí by se vrátila v posledním kvartálu příštího roku. V nejhorším scénáři ale společnost odhaduje, že se míra nezaměstnanosti příští rok vyšplhá na 11,2 procenta a na úroveň roku 2019 se nevrátí dříve než v roce 2024.

Dopad krize se podle analytiků McKinsey bude lišit podle jednotlivých demografických skupin a průmyslových odvětví. Polovinu všech ohrožených pracovních míst tvoří zaměstnání v zákaznickém servisu a prodeji, ve stravovacích službách a na stavbách. Nejohroženější budou mladí zaměstnanci, lidé s nižší kvalifikací a zaměstnanci malých a středních firem, uvádí McKinsey s odkazem na data evropského statistického úřadu Eurostat.

"Ztráta těchto pracovních míst by byla nejen tragédií na individuální úrovni, ale byla by také velmi bolestivá z ekonomického hlediska," uvádějí analytici McKinsey. V této souvislosti také varovali před možným růstem sociální nerovnosti. Mezinárodní měnový fond odhaduje, že ekonomika zemí platících eurem letos klesne o 7,5 procenta. Někteří ekonomové se obávají, že v zemích jižní Evropy by pokles mohl přesáhnout deset procent.

Zaměstnanost ve Španělsku, Portugalsku a Řecku se přitom ještě nevrátila na úroveň před globální finanční krizí, tedy před rokem 2009. Spolu s Itálií mají tyto státy rozsáhlý turistický sektor a poměrně velký počet malých a středních firem, což činí pracovní trh těchto zemí zranitelným.

2) Fidelity: Příjmy firem klesnou o 44 procent

Foto: Reuters

Pokud bude pandemie koronaviru dále utlumovat ekonomickou aktivitu, v průměru by se příjmy světových společností mohly v průběhu roku 2020 snížit o 44 procent. Vyplývá to z průzkumu, který investiční společnost Fidelity International uskutečnila počátkem dubna mezi 150 svými analytiky, kteří pokrývají všechny sektory z celého světa.

Více než polovina analytiků očekává, že jimi pokrývané firmy budou v příštích 12 měsících čelit problémům se solventností, pokud zůstanou stejné podmínky jako v současnosti. Očekávání analytiků ukazují, že dopad viru bude mít širší rozsah a delší trvání. Negativní dopad na příjmy kvůli covid-19 nyní očekává 91 procent analytiků proti 76 procentům v minulém měsíci. Z těchto 91 procent tři čtvrtiny analytiků předpokládají, že omezení budou mít negativní dopad na příjmy firem po celý rok, nejen za prvních šest měsíců. V březnu to odhadovala pouze polovina analytiků z těch, kteří čekali delší negativní dopad.

Obzvláště ohrožená nízkou solventností jsou průmyslová a spotřebitelská odvětví, ve kterých 53 procent analytiků u průmyslu a 57 procent analytiků u spotřebitelských odvětví předpovídá problémy již v příštích šesti měsících.

3) Trh s uměním loni překvapivě klesl

Foto: Reuters

Světový objem obchodu s uměním a starožitnostmi loni překvapivě klesl, a to o pět procent na 64,1 miliardy dolarů (1,6 bilionu korun). V analýze pro švýcarskou banku UBS a orga­nizátora uměleckých výstav Art Basel to uvádí ekonomka a analytička trhu s uměním Clare McAndrewsová. Podle autorky analýzy souvisí pokles s krátkodobým útlumem nabídky, nikoli s útlumem poptávky. Trh je v posledních deseti letech poměrně stabilní − jeho objem se pohybuje mezi 57 miliardami v roce 2010 a rekordními 68 miliardami dolarů, které prodejci za umělecká díla získali v roce 2014.

Spojené státy, Británie a Čína loni trhu s uměním stejně jako v předchozích letech dominovaly. Jejich tržní podíl představoval 82 procent.

4) Boj státu s covid-19 ovlivní třetinu firem

Foto: ČTK

Vládní opatření proti šíření koronaviru se přímo dotkla 90 tisíc až 127 tisíc firem a 145 tisíc až 299 tisíc podnikatelů, tedy živnostníků a svobodných povolání. Opatření se tak mohou dotýkat až třetiny firem a stejného podílu podnikatelů. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF. Nejhůře postižený je Karlovarský kraj, kde se opatření mohla dotknout až 44 procent firem a 42 procent podnikatelů.

Mezi firmami s ročním obratem do jednoho milionu korun je zasaženo 30 procent z nich. U dalších 37 tisíc (10 procent) firem a 154 tisíc (17 procent) podnikatelů existuje možnost, že se aktuální situace negativně promítá do jejich činnosti.

5) Volkswagenu klesl odbyt o čtvrtinu

Foto: Reuters

Německému automobilovému koncernu Volkswagen v prvním čtvrtletí meziročně klesl odbyt o 23 procent na dva miliony vozů. Jen v březnu činil propad 37,6 procenta na 623 tisíc vozů, oznámila firma, jejíž součástí je i mladoboleslavská Škoda Auto. Snaha zamezit šíření koronaviru vedla k zavádění karanténních opatření, zavírání závodů a propadu tržeb.

Volkswagen kvůli nejistotě způsobené pandemií stáhl výhled na letošní rok a oznámil, že za první čtvrtletí mu podle předběžných čísel klesl provozní zisk na 900 milionů eur. Před rokem uvedl, že provozní zisk za první čtvrtletí 2019 dosáhl 3,9 miliardy eur.

Evropské sdružení výrobců automobilů oznámilo, že prodej aut v Evropské unii se v prvním čtvrtletí meziročně snížil o 25,6 procenta. Koncernu Volkswagen v březnu klesly tržby v západní Evropě o 44,6 procenta, ve střední a východní Evropě o 23,1 procenta, v Severní Americe o 42 procent a v Číně o 35 procent.