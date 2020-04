Nejen na rostoucích dětech se dobře ukazuje, jak rychle utíká čas a mění se doba. Snad ještě lépe je to vidět na vleklých trestních kauzách. Zhruba před měsícem došlo v Praze ve vší tichosti k události, která by dříve − stát se před deseti jedenácti lety − plnila několik týdnů přední místa v médiích. Zpátky do Česka byl letecky eskortován po útěku za ko­pečky před čtrnácti lety Miloš Skořepa − lékař a podnikatel, jemuž se v roce 2005 podařilo obrat stát o neuvěřitelnou půlmiliardu korun a pak i s penězi zmizet. Srovnatelně tučný úlovek se o rok dříve povedl už jen králi českých lapků Františku Procházkovi, po němž se ovšem na rozdíl od Skořepy skutečně slehla zem.