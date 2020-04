Koronaviru nepodléhají pouze staří a chronicky nemocní lidé. Zemřít na něj může i docela zdravý člověk. Příčinou v takových případech bývá přehnaně silná reakce imunitního systému, takzvaná cytokinová bouře. Vetřelci v podobě viru se imunitní systém brání tak zuřivě, že zahubí toho, koho chtěl chránit. Začínám mít strach, že podobnou cytokinovou bouří si může brzy projít i naše společnost. Ačkoli je koronavirus nebezpečný zabiják, daleko větší škody mohou na české společnosti i ekonomice napáchat přehnaně restriktivní opatření české vlády.

Situace je o to smutnější, že zatímco zákazy jdou našim politikům dobře, s efektivní podporou firem a podnikatelů, kteří jsou těmito zákazy postiženi, už to je viditelně horší. Platí to i pro byznys spojený s cestovním ruchem, na který samozřejmě pandemie dopadá velmi tvrdě.

V tomto čísle Ekonomu jsme se proto podívali na to, jak v čase koronaviru přežívají aerolinky, jejichž le­tadla byla nuceně uzemněna, hotely, jejichž pokoje zejí prázdnotou, či třeba cestovní kanceláře, jež ze dne na den přišly o klientelu.

Cestování se poměrně překvapivě věnuje i značná část našeho rozhovoru s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. Jak se totiž ukazuje, aby se na našich polích mělo co urodit a aby měl úrodu kdo sklidit, bude zapotřebí do Česka dovézt možná až dvacet tisíc zahraničních dělníků.

Pandemie koronaviru na straně jedné zastavila svět, na straně druhé akcelerovala některé trendy, jež náš svět mění. Ať již půjde o ekonomiku, politiku či mocenské poměry, svět po koronaviru bude jiný. Které země z toho vyjdou jako vítězové a které jako poražení, si můžete přečíst v naší analýze.

Jelikož víme, jakou nejistotu a zmatek vnesla do řad podnikatelů některá koronavirová opatření české vlády, připravili jsme pro vás malého průvodce úlevami pro podnikatele, jejichž byznys se nyní zastavil.

Přeji vám hezké čtení a pevné zdraví.