Zemědělské dotace, duševní vlastnictví, textilní průmysl. Především tyto tři oblasti se staly hlavním motivem letitých hádek ministrů obchodu více než stovky států. Nakonec se ale dohodli a Světová obchodní organizace mohla vzniknout. WTO nahradila GATT. Chtělo to ale kompromis. Na jedné straně se vyspělý svět snažil ochránit své zemědělce i autorská práva, na straně druhé ten rozvojový zase mimo jiné toužil prosadit se s produkty svých textilek na západních trzích. A tak se jednání, která začala v uruguayském Punta del Este v září 1986, poněkud protáhla. Natolik zásadně, že řada zemí, když po letech k podpisu došlo, už neexistovala. Tak třeba zakládající listinu nakonec nepodepisovala Československá socialistická republika, ale samostatná Česká republika. Ve středu 15. dubna to bylo 26 let, co byla v Marrákeši podepsána dohoda o vzniku Světové obchodní organizace.