První velkou cestu podnikla ve svých 20 letech do USA kvůli studiu angličtiny. Do té doby byla spisovatelka Viktorie Besó, civilním jménem Lucie Tučková, nejdál na Slovensku. "Z moravské obce o dvou tisících obyvatel jsem se najednou ocitla v Baltimoru. Když opadl počáteční stres a šok, protože jsem byla poprvé tak daleko a sama, zjistila jsem, že je to fajn. Že jsem člověk, který se pro cestování narodil," říká.