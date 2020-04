Klasické taneční na střední škole ani nedokončila, protože tenkrát nepotkala vhodného partnera. Reputaci si Jitka Chizzola napravila až v dospělosti s manželem. "Často dostáváme pozvánky na různé společenské akce, kde se mimo jiné tančí. Nechtěla jsem zůstat pozadu a jen tak šlapat po parketu, ale opravdu tančit," vysvětluje ředitelka české divize pojišťovny právní ochrany D.A.S., proč se před třemi lety s manželem přihlásila do tanečních kurzů.

"Baví nás, že jsme v tom spolu," pochvaluje si. Nejraději tančí standardy, jako je waltz či slowfox, z latinskoamerických rytmů jí učarovaly zase svižná čača a smyslná rumba.

"Krásný a vznešený je potom vídeňský valčík, ale na ten je potřeba opravdu hodně místa v sále, což se málokdy podaří. A co rozhodně není naší parketou, je samba a paso doble. To je záležitost pro mladší ročníky," usmívá se.

Jitka Chizzola je zároveň přesvědčená, že minimálně základní kroky společenských tanců by měl ovládat každý. "Tanec v sobě skrývá ladnost, eleganci, ale především slušnost. To, co se odehrává na parketě, demonstruje vztah mezi ženou a mužem − muž vede a žena se musí nechat vést, tedy mu důvěřovat," pokračuje s tím, že právě důvěra jednoho člověka v druhého se v dnešní době trochu vytrácí. "Důvěra je v tanci nesmírně důležitá. A nezáleží na tom, na jaké úrovni se mu člověk věnuje."

Na taneční parket se Jitka Chizzola s manželem vydává pravidelně − navštěvují cyklické kurzy na dvacet až třicet vyučovacích hodin, které v tanečním studiu Petra Čadka zpravidla vede jejich oblíbená choreografka, tanečnice a lektorka standardních a latinskoamerických tanců Jitka Šorfová. "Už nás dobře zná a přesně ví, co potřebujeme. Navíc je s ní ohromná legrace," říká ředitelka pojišťovny.

Tanec má podle ní také výborné terapeutické účinky, které Jitka Chizzola s nadsázkou přirovnává k sezení v manželské poradně. "Když se před tréninkem v něčem neshodneme a pak to mezi námi jiskří, stačí deset minut tance a všechno napětí opadne," popisuje s tím, že z tanečního studia po lekci vycházejí oba opět usměvaví a v dobré náladě.

Své zkušenosti a vypilované taneční figury potom Jitka Chizzola ráda prezentuje právě na společenských akcích − na soutěže prý nemá čas ani nikdy nebyly jejím cílem. Hlavní pracovní náplní je řízení české pobočky pojišťovny právní ochrany D.A.S., což manažerku dostatečně zaměstnává a s tancem na první pohled její práce vůbec nesouvisí.

Pozitivní nálada a dobrá fyzická kondice, které tanec Jitce Chizzola přináší, se však promítá i do její profese. "Hlavně když trénujeme a daří se nám, je celý den hned krásnější. To se samozřejmě přenáší i do komunikace se zaměstnanci D.A.S."

Osobně tanec doporučuje každému z nich − nejen kvůli tanci samotnému, ale především proto, že tak člověk dělá něco pro sebe. Pokud navíc potřebuje utužit vztahy s partnerem, je podle ní vhodný dvakrát více. "Buď to pár sblíží, anebo naopak potvrdí, že to nestojí za to. V tanci nic neskryjete. Je to láska i vášeň."