Koronavirus zastavil dovolené Čechů v zahraničí. Za hranice mohou podle nařízení vlády jen na služební cestu nebo v nutných případech. Mezi ty ale dovolená nepatří. Zájezdy, které si lidé objednali před vypuknutím epidemie, se tak nemohou uskutečnit. A lidé z obavy o budoucnost ve velkém stornují i zájezdy na léto. "Oproti normálu počet storen narostl o desítky procent," popisuje Andrea Řezníčková z cestovní agentury Invia.

Pokud se má zájezd uskutečnit v době, kdy jsou hranice uzavřené − podle nyní platného nařízení tedy do 24. dubna −, mají cestovatelé vyhráno. "Cestovní kancelář by měla sama zájezd zrušit a vrátit zákazníkovi veškeré platby za zájezd," říká Jiří Matzner, advokát a zakladatel advokátní kanceláře Matzner et al.

Pokud cestovní kancelář zájezd sama nezruší, může od smlouvy odstoupit podle občanského zákoníku také zákazník. I v takovém případě má nárok na vrácení peněz a cestovní kancelář mu nesmí účtovat žádné stornopoplatky.

Cestovní kanceláři v takovém případě stačí poslat oznámení, že zákazník od smlouvy odstupuje. V tom by cestovatel především měl jasně označit zájezd, o jaký se jedná. Vhodné je uvést číslo cestovní smlouvy, datum jejího uzavření, termín, v němž se měl zájezd uskutečnit, a místo, kam měl zákazník odcestovat. A požádat o vrácení peněz.

Zákon v tomto případě stanovuje i lhůtu pro vrácení peněz. "Pořadatel tak má učinit bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů po ukončení závazku ze smlouvy," dodává Matzner.

Vláda na straně cestovek

Avšak to by se mohlo brzy změnit. Vláda se postavila na stranu cestovních kanceláří a předložila do Poslanecké sněmovny návrh, který má umožnit vracení peněz oddálit. Svůj "dluh" může cestovní kancelář podle návrhu přeměnit na poukaz na další zájezd. Lidé by pak měli dvanáct měsíců na jeho uplatnění. Teprve pokud by v té době poukaz nevyužili, musela by jim cestovní kancelář vrátit peníze.

Netýká se to ale všech cestovatelů. "Senioři nad 65 let, osoby se zdravotním postižením, uchazeči o zaměstnání, těhotné, osoby čerpající mateřskou či rodičovskou dovolenou mohou odmítnout poukaz na zájezd a požádat o vrácení peněz," dodává ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. Jinými slovy platit by pro ně i po přijetí zákona měly stejné podmínky jako dosud.

Cestovní kanceláře plán zákonodárců většinou vítají. "Voucher na zájezd v hodnotě zaplacené částky je logický krok pro obě strany, zákazník nepřijde o svou dovolenou a cestovní kancelář nemůže vrátit zaplacené zálohy, které také zaplatila dopravcům a hoteliérům, kteří také přistupují na změnu termínu," říká o připravovaném zákonu obchodní ředitel cestovní kanceláře Exim Tours Petr Kostka. Pro tu ostatně poukazy na zájezdy nejsou přelomovou novinkou. Už nyní je nabízí klientům, kteří si u ní zakoupili zájezd s odjezdem do 17. května. Poukaz, který jim Exim Tours vystaví, mohou využít až do konce příštího roku.

"Je to funkční cesta, jak umožnit v této situaci přežít celému jednomu odvětví. Pro velkou část našich partnerů i pro nás je to efektivní záchrana," říká o poukazech Řezníčková z Invie.

Se stornem se vyplatí nespěchat

Některé zákazníky cestovních kanceláří v poslední době překvapil požadavek na doplacení záloh na zájezdy, které si objednali před vypuknutím virové epidemie a které se mají uskutečnit až v letních měsících. Na to mají cestovní kanceláře nárok. Termíny splátek ceny zájezdu totiž obvykle stanovuje smlouva mezi cestovní kanceláří a klientem.

Jednat teď o změně smlouvy na letní či podzimní do­volenou nebo jejím úplném zrušení je předčasné. Jaké budou možnosti cestování po 24. dubnu, totiž zatím není jasné. "Aktuálně nelze automaticky vycházet ze skutečnosti, že zájezdy v červnu, červenci, srpnu nebude možné uskutečnit. Odstoupení od smlouvy pro zájezd, který se má uskutečnit v létě, by tak bylo sankcionováno dle smluvních podmínek," upozorňuje partnerka advokátní kanceláře Taylor Wessing ČR Markéta Deimelová. V některých případech tak mohou stornopoplatky dosahovat až celé ceny zájezdu.

Lidé se sice mohou pokusit kvůli nejistotě požádat cestovní kancelář o úpravu podmínek záloh nebo celé smlouvy, avšak nejde o podstatnou změnu okolností, která by opravňovala k zahájení nového jednání o ní. "Zahájení jednání o změně smlouvy proto nemusí být úspěšné, záležet bude zejména na dohodě stran," dodává Deimelová.

Je ale možné, že se situace ještě změní a později budou moci lidé i zájezdy na léto zrušit bezplatně, protože se nebudou moci uskutečnit. Podle České obchodní inspekce navíc platí, že důvodem pro odstoupení od smlouvy o zájezdu nemusí být jen úplný zákaz cestování. Stačí, aby ministerstvo zahraničí doporučilo z důvodu ohrožení života nebo zdraví do určitých oblastí necestovat. Avšak spory o to by nejspíš měly soudní dohru.

Nejde ale jen o omezení vyhlášená českými úřady. Při cestách do ciziny záleží také na tom, zda turisty přijímá země, kam má zájezd směřovat. V tuto chvíli jsou turistům uzavřené hranice většiny zemí Evropy. Nesmí se ani na některé ostrovy, například na Madeiru. Cizince nepřijímají ani například Spojené státy americké.

Vláda slibuje poukaz i za letní dovolené

Vládní návrh zákona, který řeší dopady viru na cestovní ruch, pak pamatuje i na případy, že se lidem nebude chtít v létě vycestovat, i kdyby státem nařízená opatření kvůli viru definitivně skončila. U zájezdů s termínem konání do konce letošního srpna budou moci, pokud bude návrh schválen, lidé požádat cestovní kancelář o poukaz na nový zájezd v hodnotě zaplacených stornopoplatků.

"Doporučuji klientům využít voucheru na jejich budoucí dovolenou, nepřijdou o žádné peníze, a to ani v případě, že by se jejich cestovní kancelář dostala do úpadku. I proti tomu je voucher pojištěný," říká Andrea Řezníčková z Invie.

Lidé ale musí u většiny cestovek počítat s tím, že vyřízení jejich žádostí se může protáhnout. " Klienti, bohužel, musí pochopit, že v nastalé situaci je objem žádostí o zrušení tak veliký, že partneři, kteří musí na své straně tyto žádosti také zpracovat, vše řeší dle priorit. A vždy bude prioritnější klient s plánovaným odletem za dva týdny než za dva měsíce," dodává Řezníčková.

Vláda chystá změnu zákona. Místo peněz za zrušený zájezd budou moci cestovní kanceláře dávat lidem poukaz na nový.

Peníze za nevyužité letenky

Žádat vrácení peněz mohou turisté i za lety, které si koupili přímo od aerolinek a které se kvůli viru neuskutečnily. Většina leteckých společností k tomu na svých webových stránkách zveřejňuje elektronické formuláře, prostřednictvím kterých je možné o vrácení peněz požádat.

Ačkoliv evropské nařízení o náhradách v letecké dopravě při zrušení letu za běžných okolností přiznává náhradu ve výši 250 až 600 eur, v současné době to neplatí. Rozšíření viru je mimořádnou okolností, kterou nemohly aerolinky předvídat, a tím pádem odškodnění platit nemusí. Vrátit musí jen plnou cenu nevyužité letenky.

Kulturní akce a kroužky

Nejde ale jen o zájezdy a lety, které se v důsledku koronaviru ruší. Kvůli vládním opatřením proti šíření viru musela zrušit svá představení divadla, epidemie utnula také koncerty, sportovní akce nebo zájmové aktivity. I v tomto případě mají lidé nárok na vrácení peněz nebo jejich poměrné části za neuskutečněné aktivity.

Vedle finančního narovnání ovšem pořadatel akce může navrhnout i náhradní plnění − uskutečnění akce nebo kurzu v jiných měsících v druhé polovině roku. Zrušený seminář může být změněn na videokurz či on-line seminář.

"V tomto případě je na spotřebiteli, zda nabídku přijme, nebo bude požadovat vrácení peněz za neposkytnuté služby," říká Hekšová z dTestu. Případná dohoda o náhradním plnění by měla být písemná, stejně tak odmítnutí náhradního plnění.

Připraveno ve spolupráci s měsíčníkem Právní rádce.