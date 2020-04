Člověk nemusí být technooptimista typu Elona Muska, aby uvěřil, že se dožije doby, kdy si sedne do auta, které ho na místo určení doveze samo. Známý "snílek" v čele nejdražší americké automobilky Tesla nám auto, ve kterém se nebudeme bát usnout, slíbil už do konce letošního roku (pravda, bylo to před koronovirovou krizí, takže uvidíme). Nástup samořídících, autonomních vozidel přinese do našich životů řadu změn. Jedna zajímavá synergie se nabízí třeba s elektromobily.