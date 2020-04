Jednoduchost zajistila videokonferenční aplikaci Zoom úspěch. V době, kdy ještě rychleji než koronavirus prostupuje společnost na všech frontách videokonference, uspěl mezi těžkými kalibry typu Skype nebo Google Hangouts "outsider", aplikace od Zoom Video Communications. Díky uživatelské přívětivosti, která i od počítačových "analfabetů" pro připojení k videohovoru žádá pouhé kliknutí na zaslaný odkaz, zaznamenal za první kvartál zdvacetinásobení své globální zákaznické báze. Oproti deseti milionům uživatelů v prosinci loňského roku jich na letošního apríla měl již 200 milionů.

Tržní kapitalizace firmy se za stejné období zvýšila více než dvojnásobně. V jednom momentu se Zoom dokonce podle Business Insideru stal druhou nejstahovanější aplikací na světě. Nestačil pouze na teenagerského hegemona v podobě TikToku.

Přes Zoom se v době společenské izolace řeší rodinné vztahy, pracovní problémy, večerní skleničky i pravidelné mše. Ovšem záhy se ukázala odvrácená strana jednoduchosti. Stejně jako bylo jednoduché se k videokonferencím Zoomu připojit, stejně snadné bylo ho nabourat. A pustit do ní obrázky, které ani jedna strana komunikace zrovna vidět nechce.

Před zakladatelem firmy a mužem užívajícím si svých patnáct minut slávy v Silicon Valley Ericem Yuanem tak stojí výzva, kterak zalátat bezpečnostní nedostatky svého produktu a udržet fantastický nárůst, který jej posunul do byznysové extraligy.

Stahovaná a děravá

Zatímco západní burzy zahájily jako celek v poslední třetině března propad, v rámci kterého smazaly desítky procent svých rekordních hodnot, Zoom byl svým způsobem jednou z výjimek. Propadal se sice taktéž, příčinou jeho pádu nicméně nebyly chmurné vyhlídky investorů ohledně budoucnosti, ale postupně zveřejňované bezpečnostní díry v jeho aplikaci. Jinak pro něj byl první kvartál jako celek v podstatě skvělý.

Podle Bernstein Research aplikace ještě před vypuknutím pandemie v západním světě nabrala 2,22 milionu uživatelů, což i za nejkratší měsíc roku znamenalo téměř patnáctiprocentní nárůst oproti průměru celého roku loňského. Když ale pandemie udeřila na obou březích Atlantiku, začala skutečně ostrá expanze.

Třeba jen ve Velké Británii aplikace zaznamenala 23. března více než dva miliony stažení z App Storu − čtyřicetinásobek počtů, jež registrovala o dva měsíce dříve. Globálně pak ve stejném termínu firma zaznamenala zečtyřnásobení provozu na svých serverech. A celkový počet uživatelů se − jak bylo výše řečeno − zdvacetinásobil.

Konkurenční produkty jako Microsoft Teams (eventuálně Skype) nebo Google Hangouts zaznamenaly taktéž prudký nárůst zájmu, křivky nárůstu uživatelů nicméně nebyly tak strmé jako v případě Zoomu.

Abnormální úspěch má především mezi začátečníky na poli videokonferencí. "V druhé půli března Zoom zaznamenával oproti prvnímu týdnu v měsíci sedminásobek stažení ze strany prvouživatelů," uvedl pro Business Insider Randy Nelson z analytické firmy Sensor Tower a dodal, že Zoom měl v daném období skoro čtyřikrát více stažení než Skype a osminásobek oproti Google Hangouts.

Aplikace, která doposud sloužila spíše k byznys hovorům, značně rozšířila svůj záběr. Nyní pomáhá spojovat izolované prarodiče s jejich vnuky, kancelářským kolektivům alespoň částečně rekonstruovat jejich páteční posezení v baru či hospodě, či mladým v udržování kontaktu s jejich vrstevníky i učiteli.

Aplikace, která umí simultánně propojit 99 stran telekonference, je pro nekomerční využití (do délky 40 minut) v tuto chvíli zdarma, firmy za neomezené užívání pak platí za jednu licenci − minimum je padesátka − necelých osmnáct dolarů měsíčně. Vedle jednoduchosti uživatelé oceňují především vysokou kvalitu přenosu telekonferencí či vychytávky typu nahrávání hovoru.

Pak ovšem začaly narůstat problémy s bezpečností. A příběh úspěchu začal být vyvažován zprávami o takzvaném "zoombombardování". To jsou neautorizované vstupy trollů, kteří skrz bezpečnostní chyby Zoomu narušují videokonference jiných a do videopřenosů pouštějí záznamy násilí nebo třeba pornografii. Investoři zařadili částečně zpátečku, akcie korigovaly.

Šéf firmy Eric Yuan na svém blogu připustil, že firma − doposud soustředící se především na zákazníky z korporátní sféry − nebyla na takový nárůst zájmu široké veřejnosti připravena. A zároveň směrem do své firmy vyhlásil tříměsíční moratorium na přidávání nových funkcí. Místo toho se podle plánu mají jeho vývojáři v druhém kvartálu stoprocentně koncentrovat na vylepšování bezpečnostních parametrů aplikace.

"Veškeré naše zdroje budou napřeny k řešení bezpečnosti a ochraně soukromí našich uživatelů," napsal Yuan. Necelé dvě tisícovky zaměstnanců Zoomu to berou jako poslání a na LinkedInu se předhánějí, kdo napíše emotivnější status ohledně toho, kterak jejich produkt mění svět. Což byl ostatně setrvalý cíl dnes padesátiletého zakladatele a šéfa firmy Erica Yuana.

Klasický americký sen

Yuan pochází z Číny a na univerzitě v Šan-tungu vystudoval aplikovanou matematiku. Až na devátý pokus se mu podařilo získat vízum do Spo­jených států. Tam už si s sebou vezl myšlenku na videokonferenční aplikaci. Tu si pěstoval od dob, kdy na univerzitě absolvoval deseti­ho­dinové cesty za svou tehdejší přítelkyní.

Po přesunu do USA automaticky směřoval do Mekky technologického sektoru − Silicon Valley. Tam nejprve udělal kariéru ve společnosti Cisco Webex, kde to dotáhl až na viceprezidenta. Před osmi lety dal výpověď a se čtyřicítkou přetažených inženýrů a vývojářů začal budovat aplikaci dle svého gusta. Z kdysi chudého čínského chlapce se v Americe stal milionář. Ovšem globální pandemie koronaviru ho posunula ještě o řád výš. Někdejší přítelkyně, která nápad na Zoom iniciovala, se dnes pyšní příjmením Yuan a Eric dnes patří mezi miliardáře. Podle agentury Bloomberg je 182. nejbohatším člověkem na zemi před legendami typu investor George Soros, režisér George Lucas nebo multipodnikatel Richard Branson.

Sám Yuan rychlý nárůst svého bohatství v posledních dnech moc nepřeceňuje. "Je mi padesát. Kdybyste se mě zeptali před pětadvaceti lety, asi bych byl z růstu ceny akcií hodně nadšený, ale teď je mi to v podstatě jedno," řekl zakladatel Zoom Video Communications v rozhovoru pro agenturu Associated Press. "Pokud je cena vysoko, je to fajn pro naše investory. Pokud je dole, prostě musíme dál tvrdě makat," dodává Yuan.