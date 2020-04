1) Živnostníci dostanou 25 tisíc korun

O jednorázový příspěvek 25 tisíc korun pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem bude možné požádat do konce června. Zákon, který podepsal prezident Miloš Zeman, už nabyl účinnosti a podle ministryně financí Aleny Schillerové by měl být příspěvek vyplácen do tří až čtyř dnů od podání žádosti na finanční správu.

O peníze lze požádat e-mailem bez nutnosti mít elektronický podpis: stačí e-mailem poslat naskenovaný a podepsaný formulář. To má zabránit, aby živnostníci osobně chodili na poštu nebo na finanční úřad. Na příspěvek dosáhnou všechny OSVČ s výjimkou těch, které jsou zaměstnanci a podnikání je jen jejich vedlejší činností. O pomoc budou moci žádat i podnikající studenti do 26 let. Vedle toho mají nárok na peníze spolupracující osoby nebo manželé a manželky, pokud nejsou zaměstnanci.

Žádat budou moci také podnikající invalidní a starobní důchodci. Příspěvek nebude podléhat zdanění a splnění podmínek doloží podnikatel jen čestným prohlášením.

Na finančních úřadech budou moci žádat o příspěvek 500 korun na den také samostatní zemědělci, lékaři nebo sezonní podnikatelé. I tato pomoc je určena pro osoby, které ekonomicky poškodila situace kolem epidemie koronaviru. Vyplácet se bude za období od 12. března do 30. dubna.

Zaměstnanců se tyto podpory netýkají, na ně pamatuje již přijatý vládní program Antivirus, spravovaný ministerstvem práce, ten by měl státní pokladnu přijít jen za březen na 11 miliard korun.

Výdaje státního rozpočtu na vyplácení jednorázového příspěvku 25 tisíc korun osobám samostatně výdělečně činným mohou podle ministerstva financí dosáhnout 17,5 miliardy korun. O příspěvek totiž může požádat přibližně 700 tisíc lidí.

2) Moratorium na splácení úvěrů

Foto: Shutterstock

Jednotlivci i firmy budou moci v souvislosti s epidemií koronaviru přerušit buď na tři, nebo šest měsíců splácení úvěrů a hypoték. Délku přerušení si budou moci vybrat. Moratorium zavádí zákon o některých opatřeních při splácení úvěrů, který ve stavu legislativní nouze schválila Poslanecká sněmovna na návrh vlády. V případě jednotlivců bude odloženo splácení úroků i jistiny, ale úročení poběží dál. U firemních úvěrů bude pozastaveno jen splácení jistiny.

Splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem. V případě hypoték bude možné splácení přerušit rovněž u smluv sjednaných před tímto datem, které byly čerpány později.

Podle dalšího zákona nájemníci bez příjmů nebudou moci dostat výpověď z bytu kvůli tomu, že v důsledku epidemie koronaviru nebudou schopni do konce července platit nájemné. Dlužné peníze budou muset splatit do konce letošního roku.

Proti rozhodnutí Poslanecké sněmovny protestují majitelé domů s tím, že zákon pronajímatele bydlení nijak nechrání.

3) Větší prostor pro EGAP a ČNB

Foto: Shutterstock

Poslanci schválená novela umožní, aby Exportní garanční a pojišťovací společnost kromě pojištění nově poskytovala také záruky za firemní úvěry na provoz, pracovní kapitál, inovaci a zkvalitnění výroby velkým vývozcům, výrobcům i obchodníkům. Tyto záruky mají za cíl posílit platební schopnost podniků, které se orientují na vývoz.

Česká národní banka zase získá volnější ruku − bude moci obchodovat s cennými papíry s delší splatností, s více institucemi na finančních trzích a nakupovat více státní dluhopisy. Novela zákona o ČNB, kterou ve stavu legislativní nouze schválila sněmovna a poslala Senátu, ale oproti původnímu vládnímu plánu rozšiřuje možnosti ČNB jen do konce příštího roku.

4) Havlíček: Daně nahoru nepůjdou

Foto: ČTK

Vláda nebude řešit ekono­mickou situaci vyvolanou koronavirem zvýšením daní. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl ministr průmyslu a ob­chodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Upozornil, že přímá podpora podnikům dosáhne 100 miliard korun, nepřímá pak 900 miliard korun formou záruk. Nevyloučil ani rozpočtové škrty − slevy na jízdném pro důchodce a studenty, které činí asi 6,5 miliardy korun, se však podle něj rušit nebudou. Veřejné finance letos podle odhadu resortu financí skončí ve schodku 4,1 procenta HDP, celkový veřejný dluh by pak měl stoupnout na 35,2 pro­centa HDP.

5 ) Radit s ekonomikou bude opět NERV

Foto: Radek Vebr

Vláda obnovila činnost Národní ekonomické rady vlády (NERV). Jejím hlavním úkolem má být vyhledávání možných problémů ve fungování ekonomiky a vydávání doporučení při přípravě strategických hospodářských dokumentů. Měla by také vyhodnocovat opatření kvůli šíření koronaviru a pomoci s rozpočtem na rok 2021.

Členy jsou generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon, šéf Komerční banky Jan Juchelka, hlavní ekonom Generali CEE Holding a bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer, prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, ekonom Jan Švejnar, profesor CERGE-EI a člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace Štěpán Jurajda, šéf ČEZ Daniel Beneš, člen představenstva Škody Auto Bohdan Wojnar, ředitel vnějších vztahů společnosti Coca-Cola Petr Jonák nebo ekonomové Miroslav Zámečník a Lukáš Kovanda. Dále je členem předseda dozorčí rady O2 Ladislav Bartoníček a sociolog Daniel Prokop.