Nejlepší dobou k nákupu akcií je ta, kdy zavládne největší pesimismus. Nejlepší doba k prodeji akcií se naskýtá naopak tehdy, když panuje největší optimismus. Takhle nějak to prý kdysi řekl John Templeton, slavný britský akciový investor a obchodník. O obchodování na trzích tenhle muž něco věděl, vydělal si na nich ostatně během života hezkých pár miliard dolarů.

Jeho slovy by se teď měli řídit všichni ti, kteří do akcií investují, nebo se k tomu chystají. Záludným koronavirem se v posledních týdnech nakazily burzy takřka po celém světě a třeba ty americké po dlouhých letech růstu zaznamenaly obří propady.

V aktuálním čísle Ekonomu jsme se proto podívali na to, co se nyní vlastně odehrává na trzích, a rovněž jsme pátrali po tom, jak v čase koronaviru nejlépe investovat.

Záludný virus proměnil nejen akciové trhy, ale třeba i bankovnictví a finanční návyky a chování lidí v Česku. Povídali jsme si o tom s Janem Sadilem, členem představenstva ČSOB. Jak tento bankovní matador tvrdí, řada změn bude mít trvalý charakter.

K přečtení doporučuji i rozhovor s Luďkem Nieder­mayerem. S někdejším viceguvernérem ČNB a současným europoslancem jsme probírali třeba to, zda česká vláda v době pandemie dostatečně pomáhá ekonomice a co by mohla dělat lépe. Řeč přišla i na to, jakým způsobem může koronavirus proměnit Evropskou unii, svět byznysu a společnost jako celek.

Podívali jsme se rovněž do historie, konkrétně na fascinující příběh hospodářského vzestupu nově vzniklého československého státu ve 20. letech minulého století. Bohužel, zlatá doba v Československu trvala pouhých pět let.

O tom, zda současná 20. léta budou pro Česko zlatá, či ne, rozhodne mimo jiné i to, jak rychle se dokáže naše ekonomika adaptovat na technologický pokrok. A tak jsme se podívali na to, zda a jak mohou pomoci rozvoji elektromobilů samořiditelné vozy.

Přeji vám hezké čtení a pevné zdraví.