Při svitu měsíce, kamaráde pierote, půjčte mi pero a já zachytím slovo. Text francouzské písně Au Clair de la Lune nemohl být symboličtější. K zachycení slov skutečně došlo a pro vynálezce Édouarda-Léona Scotta de Martinvilla se tímto uzavřel sedm let trvající boj. Do­kázal zachytit hlas. Jeho vylepšený fonautograf mohl začít dlouhou cestu, na které metamorfózami přes gramofon, magnetofon nebo třeba MP3 přehrávač pomohl vybudovat mimo jiné multimiliardový hudební průmysl. V pátek 10. dubna to bude 160 let, co Édouard-Léon Scott de Martinville poprvé v dějinách dokázal zachytit a přehrát lidský hlas.