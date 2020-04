Jen málokomu se podařilo to co Volkswagenu. Z Transporteru předělaného na obytné auto se stal hit, a to nejen v západní Evropě, ale především v USA. A tak se stal synonymem dobrodružného cestování. Jenže pořídit si obytný Volkswagen nebo třeba Mercedes s postelí a kuchyňkou je poměrně drahá legrace. A tak se objevují alternativy od konkurenčních značek, které nabízejí svou verzi obytného auta na občasné dobrodružné výlety. Zatím zdaleka nedosáhly takového úspěchu jako německý malý "obytňák", ale lákají hlavně na nižší cenu.