S otcem diplomatem už jako malý kluk cestoval do zahraničí, především do Bulharska, a jako vysokoškolák studoval v Austrálii a USA. Patrik Schober, předseda Asociace Public Relations (APRA) sdružující PR agentury a majitel jedné z nich, firmy PRAM Consulting, tedy už v mladém věku měl možnost porovnávat, jak žijí lidé s jiným náboženstvím či zvyky. A toto poznání se promítlo do jeho soukromí i profesní kariéry.