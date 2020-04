Ačkoliv v únoru docela pršelo, bude podle geografa a hydrologa Bohumíra Janského z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy nadále Česko svírat sucho. Vody na povrchu i v podzemí ubývá a vše ještě komplikuje rozsáhlé odlesňování v důsledku kůrovcové kalamity. Stát se proto nevyhne budoucí výstavbě nových přehrad, jak vodárenských, tak víceúčelových, které umožní lépe nakládat s vodou na tocích řek. Změnit by se měl systém zemědělských dotací, tak aby nutil k šetrnějšímu hospodaření a snaze zadržovat v krajině vodu. Proměnit by se měla města: v nich by mizely vybetonované a vyasfaltované plochy a dešťová voda by se používala k zavlažování zeleně na střechách velkých domů. A celá Evropa musí začít uvažovat o dálkové přepravě vody, která by proudila, podobně jako ropa, potrubím. Například ze Skandinávie do vyprahlých regionů ve Středomoří. O tyto své vize se Bohumír Janský dělí nejen s týdeníkem Ekonom, ale také se studenty, které za času koronaviru vyučuje přes obrazovku počítače na dálku.