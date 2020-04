Již mockrát v posledních letech blikala červená světla, že se Česko vrací do poměrů před listo­padem 1989. Před pár dny se však přímo rozeřvala siréna. To když z úst premiéra Andreje Babiše a ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka zaznělo, že by stát mohl vstoupit do klíčových podniků, pokud by se kvůli epidemii koronaviru dostaly do problémů.