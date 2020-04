Svět se pro mnohé z nás vlivem pandemie koronaviru zastavil. Výjimkou jsou samozřejmě zdravotníci, policisté a další, kteří bojují s nemocí v první linii. A pak je tu ještě další profese, která má práce nad hlavu. Právníci.

Vyznat se v labyrintu koronavirových paragrafů je pro podnikatele, firmy i jejich zaměstnance nesmírně obtížné. Proto vám přinášíme průvodce, který vám tuto cestu usnadní. Kdo by se i nadále cítil ztracen, tomu doporučuji navštívit sociální sítě našeho časopisu a náš web. Ve středu a v pátek na nich můžete sledovat webináře, v nichž právníci renomovaných kanceláří vysvětlují právní problémy spojené se současným stavem a mohou odpovědět i na vaše dotazy.

Hrozba zvaná koronavirus v současnosti vytěsňuje ostatní starosti z naší hlavy. Skutečnost, že jsme obrátili svůj pohled odlišným směrem, ale neznamená, že jiné problémy zmizely. Kdepak, pořád tu s námi jsou, a i když nám to teď nepřijde, některé z nich jsou pro budoucnost lidstva mnohem větším nebezpečím než nový typ zákeřného viru.

Třeba takové sucho, o němž jsme si povídali s člověkem z nejpovolanějších − objevitelem pramenů Amazonky, geografem a hydrologem Bohumírem Janským. Jak tvrdí, v rámci boje proti nedostatku vody budeme muset nejen změnit životní styl. Někoho možná překvapí, že Janský je i zastáncem stavby dalších přehrad. Připravovat bychom se prý měli i na to, že tak, jak dnes přepravujeme po celém světě v ropovodech ropu, budeme jednou muset spustit i dálkovou přepravu vody.

V tomto čísle si můžete přečíst i text našeho spolupracovníka Jana Sedláka, který přímo v Číně sledoval, jak tamní vláda verbuje zahraniční inženýry. Tahle nově budovaná vědecká armáda má za úkol spustit v zemi co nejrychleji výrobu čipů. Důvod je prostý. Dodávky těchto součástek do Číny chce zmrazit americký prezident Donald Trump. Pro mnohé čínské společnosti, například i známý Huawei, by to znamenalo naprostou katastrofu.

Přeji vám hezké čtení a pevné zdraví.

Twitter @ekonom_cz | Facebook @ekonom.cz