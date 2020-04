Nenakupujte u Židů!" "Židé jsou naše neštěstí!" "Táhněte do Palestiny!" Tato hesla vyvedená švabachem na tabulích nesených mladíky z NSDAP se na začátku dubna 1933 objevila v německých ulicích. Nebo dokonce přímo před obchody se židovským vlastníkem. Bylo dva měsíce poté, co se Adolf Hitler stal říšským kancléřem. Bojkot kvůli nezájmu německých zákazníků vydržel jako oficiální politika pouhé tři dny, mladíci s hesly zmizeli dokonce do druhého dne. Pro Židy se nicméně stal jakousi předehrou tragédie, která je pod vládou NSDAP měla v následujících letech čekat. Ve středu 1. dubna to bylo 87 let, kdy nacisté dali jednoznačně najevo, jaké mají s Židy plány.