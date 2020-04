Rodinné cesty organizuje tak, aby z toho měly něco děti, takže nedávno byli například všichni společně na safari v Keni. Pře­devším se ale Martin Vrána, který přes 20 let radí Čechům s investováním peněz, vydává do za­hraničí s batohem na zádech. S ustálenou partičkou míří za svým koníčkem. "Naším hobby je lov lososovitých ryb, takže na všechny tyto výpravy beru muškařský prut," říká s tím, že muškaří už 25 let.