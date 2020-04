Česko se v průběhu několika posledních let dostalo na světovou špičku v oblasti vývoje virtuální reality. Obor, kde si uživatelé na hlavu nasazují speciální brýle, aby se mohli ocitnout v trojrozměrných světech a skrze gesta a pohyby s nimi interagovat, přitahuje každý rok miliardové investice a i přes počáteční skepsi se začíná pomalu rozjíždět. V loňském roce se v tomto odvětví protočilo 11,5 miliardy dolarů a do pěti let by se tato suma mohla vyšplhat až ke stovce.

Česku má zástupce prakticky každá podoblast virtuální reality. Holešovická společnost VRgineers vyvíjí jedny z nejpokročilejších zobrazovacích brýlí, které využívají světové automobilky nebo letecký průmysl. Golem v pražském hračkářství Hamleys je zase jednou z největších atrakcí v oblasti virtuální reality na světě. Vývojáři z firmy Etnetera pak v Horních Počernicích provozují Virtuplex, největší testovací virtuální prostor v Evropě. Týmy z NHL využívají virtuální kluziště − Sense Arenu. Jak jsme psali v minulém vydání týdeníku Ekonom, firma CREAL vytváří revoluční displej, jenž by měl výrazně zlepšit obrazový vjem.

Opomenout nelze ani herní bestse­ller Beat Saber. Hra, kde se šviháním rukou do rytmu ve virtuálním světě pomocí světelných mečů rozsekávají kostky, překonala metu dvou milionů prodaných kopií. To se ještě žádnému titulu z oblasti virtuální reality nepodařilo. Vývojářskou společnost Beat Games nedávno koupil Facebook a udělal z ní své dvorní studio pro vývoj brýlí Oculus.

Právě Oculus hraje důležitou roli v jednom ze tří dalších českých projektů v oblasti virtuální reality, kterým se prozatím nevěnuje taková pozornost. I ony ale ve světě patří k unikátům. Přibližují vizi známou například z knihy a filmu Ready Player One, kdy lidé díky speciálním brýlím a internetu mohou vedle reálného světa žít ve světech virtuálních. Zde se potkávají s ostatními, nakupují, baví se a díky odstraněným fyzikálním limitům vycházejícím z virtuálního prostoru mohou dělat v podstatě cokoliv.