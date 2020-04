Za současné krizové situace se řada firem potýká s problémy, jak nahradit zaměstnance, kteří čerpají ošetřovné. Aktuální je to zejména u rodičů, kteří se musí starat o své potomky z důvodu uzavřených škol a školek. Ošetřovné navíc zákonodárci nově výrazně rozšířili. Vztahuje se na děti až do věku 13 let, zatímco dříve to bylo maximálně 10 let. A může trvat po celou dobu vyhlášení mimořádného stavu.

Zaměstnavatelé musí absence z důvodu ošetřovného strpět. Na tom nemění nic ani fakt, že by zaměstnanec mohl pracovat z domova. Pravděpodobně jedinou dobrou zprávou pro zaměstnavatele je, že ušetří na výplatě. Náklady na ošetřovné totiž nese plně stát, a to již od prvního dne, na rozdíl třeba od nemocenské. Náhrada dosahuje 60 procent výdělku.

Řešením této situace může být práce z domova. Tu však zaměstnavatel nemůže ani za běžných okolností zaměstnancům nařídit, a při čerpání ošetřovného už vůbec ne. Je ale možné se se zaměstnancem dohodnout a v této dohodě upravit i další podmínky práce z domova. Je vhodné a možné se zabývat například kratší pracovní dobou nebo jejím jiným rozvržením. To umožní zaměstnanci postarat se o potomka a zároveň dostane více peněz než na ošetřovném. Zaměstnavatel nepřijde o pracovní sílu.