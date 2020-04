Pandemie koronaviru ohrožuje i ekonomickou elitu. Dolaroví miliardáři čelí řadě výzev. A přitom nejde jen o to, že chudnou: jen během první poloviny března 500 nejbohatších lidí světa totiž přišlo dohromady o více než 330 miliard amerických dolarů. Ovšem i přes tyto ztráty neváhají investovat své bohatství, vliv a manažerské schopnosti do boje proti pandemii. Týdeník Ekonom vybral sedm z nich.

Jeff Bezos

majetek: 113,9 miliardy USD

Šéf největšího e-shopu světa Amazon zažívá − v poněkud přeneseném smyslu − "druhé Vánoce" a ve světle zvýšeného zájmu o on-line nákupy aktuálně nabírá jen ve Spojených státech sto tisíc nových bri­gádníků, kteří by jeho společnosti měli pomoci zvládnout koronavirovou špičku.

Ve světle nových okolností Amazon dokonce zvýšil hodinovou mzdu o dva dolary. Zároveň se brání tlaku politiků, kteří podnikatele a jeho firmu kritizují za nedostatečnou ochranu jeho lidí před rizikem nákazy. Sám Bezos minulý víkend v široce citovaném prohlášení svým zaměstnancům napsal, že "jeho vlastní čas a mysl je plně koncentrovaná na Covid-19 a na to, kterak Amazon může nyní nejlépe splnit svou roli".

Na frontě podpory proti šíření viru Bezos vypsal několik milionových grantů třeba pro podporu podnikání, především v oblasti Seattlu, kde má Amazon své ústředí.

Bill Gates

majetek: 96,3 miliardy USD

Zakladatel Microsoftu, který se v posledních letech téměř stoprocentně věnuje charitě a problematice veřejného zdraví, byl jedním z těch, kteří dlouhodobě upozorňovali na nepřipravenost civilizace na globální pandemii. Stačí si pustit jeho vystoupení na TED Talks z roku 2015.

V momentě, kdy se jeho "proroctví" naplnilo, se miliardář se svou manželkou Melindou soustřeďuje na pomoc při vývoji očkovací vakcíny, která podle vědců má jako jediná potenciál tuto krizi definitivně ukončit. Ze sta milionů dolarů věnovaných v posledních dnech na boj proti viru jde více než polovina peněz tímto směrem.

Bill Gates začal na nepřipravenost lidstva na globální pandemii upozorňovat již před několika lety.

Gates se taktéž vyslovil pro vybudování celoamerického systému sledujícího šíření nákazy. Ve svém domovském Seattlu, který je nyní jednou z nejpostiženější oblastí ve Spojených státech, začala jeho nadace distribuovat sady s vy­bavením pro samotestování na přítomnost viru.

Bernard Arnault

majetek: 80,7 miliardy USD

Jmění francouzského podnikatele prochází v posledních týdnech značnými turbulencemi. Předseda představenstva koncernu LVMH, orientovaného na luxusní zboží, bude čelit ve světle pravděpodobné globální recese značnému poklesu tržeb, neboť luxusní statky byly v minulosti jednou z prvních obětí zhoršené finanční situace zákazníků. Akcie LVMH tak oslabovaly již od začátku roku, kdy Arnault přišel za dva měsíce o více než 20 miliard dolarů a propadl se na třetí místo světových boháčů až za Gatese.

Bernard Arnault proměnil tři ze svých továren na luxusní parfémy v provizorní výrobny dezinfekčního gelu.

Minulé úterý si naopak během jednoho jediného dne připsal při růstovém spurtu na burze na jedenáct miliard dolarů. V domovské Francii se podnikatel zapojil do boje proti šíření choroby, když proměnil tři ze svých továren na luxusní parfémy v provizorní výrobny dezinfekčního gelu, zároveň na své náklady z Číny pro francouzské zdravotnictví objednal čtyřicet milionů roušek. Už na začátku pandemie pak věnoval více než dva miliony dolarů Čínskému červenému kříži.

Warren Buffett

majetek: 67,7 miliardy USD

Devětaosmdesátiletý investor, přezdívaný "vědma z Omahy", vzhledem k rizikovosti viru pro svou věkovou skupinu přešel na home office. V rámci posílení imunity podle vlastních slov mimo jiné zvýšil pravidelné dávky Coca-Coly.

Buffettův investiční vehikl Berkshire Hathaway v posledních letech hromadil hotovost (v rezervě má podle odhadů okolo 130 miliard dolarů) a nedominoval investičnímu světu jako v minulosti. Aktuální turbulence a hromadné přeceňování na finančních trzích plus finanční nouze některých subjektů mu tak pravděpodobně přinese příležitosti k nákupu.

Podle posledních rozhovorů Buffett zůstává optimistou co se týká dlouhodobého výhledu americké ekonomiky, byť si je vědom, že některé jeho podniky, jako Geico nebo Dairy Queen, mohou být v krátkodobém horizontu ovlivněny. Podle rozhovoru, který poskytl televizní stanici CNBC, nicméně ani v 89 letech (jeho hlavní investiční partner Charlie Munger je ještě o šest let starší) neopouští investování ve dvaceti- až třicetiletém horizontu a aktuálně se mu nejvíce pro potenciální investice líbí americké banky.

Jack Ma

majetek: 38,9 miliardy USD

"Nejzkušenější" z nejbohatších lidí světa, alespoň co se boje s koronavirem týká, čínský podnikatel Jack Ma, využívá své pozice v čínském byznysu a pasoval se do role jakéhosi čínského koronavirového ambasadora. Šéf obchodního on-line kolosu Alibaba tak v tuto chvíli distribuuje pomoc po celé planetě.

Testy a zdravotnické vybavení v podobě roušek a zdravotnických masek tak z jeho zdrojů pomáhají v Itálii, Etiopii, Spojených státech i Latinské Americe. Především v Africe bylo jeho více než milion zaslaných rychlotestů "zodpovědných" za identifikování prvních nemocných a přiznání rozběhu pandemie i na tomto kontinentu, když do té doby místní vlády prakticky neměly prostředky, kterak virus detekovat.

Jack Ma a Alibaba je taktéž hlavní tahoun projektu Global MediXchange, jakési encyklopedie, ve které odborníci sdílí nejefektivnější postupy proti rozšiřování viru. Celkem 14 milionů dolarů taktéž Ma věnoval na podporu aktivit vedoucích k vývoji vakcíny.

Elon Musk

majetek: 26,9 miliardy USD

Na straně byznysu označuje zakladatel Tesly nebo SpaceX burzovní paniku okolo koronaviru za hloupou a přehnanou. "Bouračka v autě pro vás znamená větší riziko," měl napsat v interním e-mailu pro své zaměstnance. Na Muskově účtu na Twitteru se vedle toho objevily též dezinformace o tom, že děti jsou proti koronaviru imunní. SpaceX taktéž − přes pozitivní testy některých pracovníků − odmítl minulý týden přerušit fungování, když se jeho viceprezident podle uniklých mailů odvolával právě na skeptický náhled zakladatele na celou problematiku.

Na straně praktické pomoci naproti tomu pro svůj domovský stát Kalifornie zajistil z Číny dovoz 1255 plicních ventilátorů pro potřeby místních zdravotnických zařízení a podobně jako další automobilky (Ford nebo General Motors) zvažuje, že by část svých výrobních kapacit přeměnil právě na produkci těchto nedostatkových přístrojů klíčových pro léčbu kritických případů.

Mark Cuban

majetek: 4,3 miliardy USD

Podnikatel, americké veřejnosti známý svým působením v televizní investiční show Shark Tank (v Česku se před lety vysílala pod názvem Den D) a též třeba vlastnictvím basketbalového týmu Dallas Mavericks, do současné situace vstoupil dvěma způsoby.

V praktické rovině jako jeden z prvních majitelů profesionálních sportovních týmů slíbil lidem, kteří se jako brigádníci starají o pořádání domácích basketbalovým zápasů Mavericks (uklízeči, pracovníci občerstvení, ostraha či pokladní), že jim vyplatí všechny peníze, jako kdyby se zrušená sezona NBA konala.

V rovině druhé se zapojil do předběžné debaty o plánovaných vládních zásazích do ekonomiky, kdy velmi hlasitě volá po striktních pravidlech pomoci třeba pro letecké společnosti. Ty podle Cubana a řady dalších v posledních deseti letech odvedly v podobě dividend a vykupování akcií svým akcionářům miliardy dolarů, jež dnes měly mít v rezervách, a jakákoliv další pomoc by tedy měla být podmíněna řadou pravidel, která toto zakazují. Cuban též prosazuje, aby vládní reakce na globální pandemii směřovala ke snižování ekonomické nerovnosti mezi Američany.