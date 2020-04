Lidí dramaticky přibývá, zatímco zemědělské půdy ubývá, a ještě ke všemu velkovýrobní zemědělství zatěžuje životní prostředí. Vědci i ekologičtí nadšenci proto hledají alternativní metody produkce potravin − a k nejnadějnějším patří takzvaná akvaponie. Neboli chov ryb spojený s pěstováním rostlin. Tedy jakýsi polouzavřený systém, kde ryby zajišťují nejen maso, ale i živiny pro rostliny.

Příroda v malém

Termín akvaponie bývá někdy zaměňován s pojmem hydroponie, tedy s pěstováním ovoce, zeleniny nebo květin na uměle připravených substrátech a živných roztocích. Ve skutečnosti jde ale o pravý opak: při troše zjednodušení se dá říci, že to je něco jako kombinace akvária s kořenovou čističkou vody, v níž ale místo bahenních rostlin roste zelenina nebo ovoce. Rozdíl je v tom, že zatímco do kořenové čističky jde voda z kanalizace, tady jsou jejím zdrojem nádrže, v nichž se chovají ryby. Ty dostávají krmivo, do vody vyměšují výkaly s dusíkatými látkami a při dýchání žábrami vylučují oxid uhličitý. To vše potřebují rostliny, takže si to z vody odeberou pro stavbu svých pletiv. Tím ji vyčistí a je možné ji vrátit zase k rybám − a tak pořád dokola.

Ve skutečnosti je to trochu složitější (ostatně stejně jako v kořenové čističce): musí tu být ještě jedna složka, totiž mikroorganismy. Ty rozkládají odpadní látky z rybího metabolismu a tím je přeměňují do podoby přístupné rostlinám. Díky tomu tu může být mnohem víc ryb než ve stejně velké nádrži klasického rybího chovu a rostlinám se i bez hnojiv a dalších chemických látek daří lépe než při pěstování na poli.

Na první pohled to vypadá velmi jednoduše, ale tak jako u každé technologie je i tady třeba ke zdárnému chodu umět uplatnit mnoho odborných znalostí a praktických zkušeností. Důležité ale je, že jde o systém, do kterého jdou stejné vstupy jako do obyčejného akvária − tedy pouze krmení a energie −, zatímco na straně výstupu je rybí maso, ovoce a zelenina.