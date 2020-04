1) Rozjíždí se program na podporu podnikatelů

První kolo žádostí do programu COVID II začíná ve čtvrtek 2. dubna. Vyčleněno na něj je 1,5 miliardy korun. Podnikatelé mohou žádat u komerčních bank o úvěry od 10 000 do 15 milionů korun nebo o příspěvek až milion korun na úhradu úroků. Základní parametry programu byly zveřejněny na webu Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Podpořeno by mohlo být až 7000 projektů zhruba za 20 miliard korun. Program je financován ze strukturálních fondů EU, nebudou ho proto moci využít pražské firmy.

Podnikatelé zasažení v souvislosti s koronavirem nebo vládními opatřeními mohou žádat o úvěry na zaplacení provozních nákladů, tedy mezd, nájmů, energie, dodavatelsko-odběratelských faktur nebo na nákup surovin. "Úvěry nebude možné použít na investiční výdaje nebo refinancování jiných úvěrů," upozornil předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek.

Žádosti budou přijímat komerční banky, které jsou podle ČMZRB na program připraveny. Za úvěry bude až do 80 procent jistiny ručit ČMZRB. Maximální délka záruky bude tři roky. Díky zapojení komerčních bank by se podpora měla k podnikatelům podle náměstka ministra průmyslu a obchodu pro fondy EU Mariana Piechy dostat rychleji než u COVID I. Pokračování programu bude fungovat kolově, první kolo je plánováno od 2. dubna, další termíny zatím ČMZRB nezveřejnila.

Program je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ministerstva průmyslu a obchodu ze strukturálních fondů EU. Vznikl rozšířením a úpravou podmínek stávajícího programu Expanze − záruky, který ČMZRB poskytuje od loňského února.

Žadatelům v první vlně programu bylo vyplaceno přes 100 milionů korun, další žádosti jsou vyhodnocovány. ČMZRB jich za necelý týden přijala více než 3200 přesahujících 10 miliard korun.

2) Obchodní řetězce vyplácejí odměny

Foto: Matej Slávik

Obchodní řetězce vyplatí zaměstnancům mimořádné odměny. Kaufland například dá zaměstnancům v březnové výplatě za práci v současných mimořádných podmínkách až 4000 korun hrubého. Dostanou je provozní pracovníci v prodejnách, logistických centrech i masozávodě. Společnost do březnové odměny investuje 50 milionů korun. Mimořádný bonus dostanou také zaměstnanci Albertu, Lidlu a ještě před Velikonocemi slibuje svým pracovníkům vyplatit odměnu i Tesco.

Kaufland zároveň rozhodl, že kmenoví zaměstnanci starší 65 let coby riziková skupina nákazy novým typem koronaviru mohou zůstat po nezbytně nutnou dobu doma. Dostanou přitom plnou náhradu mzdy.

Březnovou výplatu s bonusem až 4000 korun dostanou také pracovníci prodejen a logistických center řetězce Lidl. Odměna bude záviset na počtu odpracovaných hodin. Lidl do mimořádných bonusů investuje přes 37 mi­lionů korun.

Odměny přichystal dále řetězec Albert. Zaměstnanci v prodejnách získají speciální bonus po dobu krize ve výši 3000 korun. Bonus dostanou i pracovníci v distribučních centrech. Celkově to bude znamenat navýšení mzdových nákladů o 45 milionů korun.

3) Ekonomická nálada v eurozóně se propadá

Foto: Reuters

Ekonomická nálada v euro­zóně i v celé Evropské unii v březnu zaznamenala rekordní propad. Kvůli pandemii koronaviru se výrazně snížila důvěra mezi spotřebiteli i ve všech hospodářských odvětvích. V mnoha případech k tomu došlo ještě před zavedením omezení, k nimž přistoupily jednotlivé státy. Uvedla to Evropská komise. Markantně klesl rovněž index očekávání u vývoje zaměstnanosti − v euro­zóně o 10,9 na 94,1 bodu.

Index důvěry v eurozóně se meziměsíčně snížil o 8,9 bodu na 94,5 bodu. Přerušil se tak vzestupný trend, který začal v listopadu. Jde zároveň o nejvýraznější meziměsíční pokles od roku 1985, kdy se začala tato hospodářská statistika vést. Hodnota indexu je aktuálně nejníže od roku 2013.

4) Moody's: Prodej aut klesne o 14 procent

Foto: Reuters

Mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service kvůli prohlubujícím se hospodářským dopadům pandemie koronaviru opět zhoršila odhad letošního vývoje globálního automobilového trhu. Celosvětový prodej aut se v letošním roce podle její nové prognózy sníží zhruba o 14 procent.

Moody's již koncem února kvůli koronaviru zhoršila odhad letošního poklesu globálního automobilového trhu na 2,5 procenta z dříve předpokládaných 0,9 procenta.

V západní Evropě letos agentura očekává propad prodeje aut zhruba o jednu pětinu. V Číně počítá s poklesem o 10 procent a ve Spojených státech minimálně o 15 procent.

5) Banky v eurozóně ruší výplatu dividend

Foto: Shutterstock

Přední banky v eurozóně ruší plány na výplatu dividend a na odkup akcií, místo toho se soustřeďují na posílení rezerv. Protože opatření na boj s pandemií vedou k zastavení ekonomické aktivity, jsou banky v přední linii bitvy a vyžaduje se po nich, aby pomohly udržet nad vodou firmy, kterým chybí hotovost. Regulátoři je proto vyzvali, aby výplatu dividend pozastavily. Na tyto výzvy reagovaly banky z Itálie, Irska, Belgie či Nizozemska, včetně UniCredit či KBC, která vlastní českou ČSOB.

ECB minulý týden komerčním bankám z eurozóny sdělila, aby přerušily vyplácení dividend a odkup akcií nejméně do října. Odhadla, že tak mohou ušetřit asi 30 miliard eur (819,4 miliardy korun), které mohou poskytnout na podporu ekonomiky. Požadavek ECB je jakousi formou "něco za něco", protože ECB předtím pomohla bankám levnými úvěry. Banky v jiných zemích, jako je například Švýcarsko a Spojené státy, ale zvolily jiný směr, a naopak plánují dividendy vyplácet.