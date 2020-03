Uniká nám trocha ropy, asi tady chvíli zůstaneme. Tuto zprávu poslal kapitán tankeru Exxon Valdez poté, co se jeho třetímu důstojníkovi Garymu Cousinsovi podařilo při manévrování v zálivu prince Williama narazit na korálový útes. Z té "trochy ropy" nakonec bylo podle odhadů čtvrt milionu barelů a v křehkém ekosystému Aljašky způsobily jednu z největších ekologických katastrof v dějinách. Ropa i kvůli bouřlivému počasí zasáhla 28 tisíc kilometrů čtverečních oceánu a 2000 kilometrů pobřeží, usmrtila statisíce mořských živočichů a z naftařů opětovně udělala v očích západní veřejnosti hlavní nepřátele životního prostředí. Čtyři minuty po úterní půlnoci to bylo 31 let, co 24. března 1989 tanker Exxon Valdez způsobil jednu z mediálně nejznámějších ekologických katastrof konce 20. století. Jakýsi americký námořní ekvivalent tři roky starého Černobylu.